Super Smash Bros. Ultimate Version 8.0.0: Min Min steht bereit

Wie Masahiro Sakurai vor einer Woche ankündigte, gibt es seit gestern einen neuen Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate. Min Min stammt aus dem Nintendo-Brawler Arms und sie verfügt über ausfahrbare Arme, die ihr eigenständig steuert. Sie ist der erste Schritt in Richtung Fighter's Pass #2, den ihr für 30 Euro bekommt. Das neue DLC erweitert das Nintendo-Switch-Spiel auf die Version 8.0.0 und all die Neuerungen stehen ab sofort zum Download bereit.

Darüber hinaus hat das Team von Sakurai den übrigen Kämpfern eine Neubewertung verliehen und sichergestellt, dass die Kräfte zwischen den über 80 Figuren und ihren unterschiedlichen Fähigkeiten einigermaßen ausgeglichen ist. In einigen Fällen, wie beispielsweise bei Bayonetta oder dem Bewohner aus Animal Crossing, mussten mehrere Attribute angepasst werden. Die vollständige Liste mit allen Änderungen könnt ihr hier im Detail einsehen. Nach Min Min sollen bis Ende 2021 noch fünf weitere Spielfiguren zu Super Smash Bros. Ultimate gelangen. Habt ihr die neue Kämpferin bereits ausprobiert?

You're watching Werben

Quelle: Nintendo.