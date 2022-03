Super Nintendo World öffnet nächstes Jahr in Los Angeles seine Pforten

HQ

Der Vergnügungspark Super Nintendo World wurde letztes Jahr in den Universal Studios Osaka (Japan) eröffnet und er bietet viele Attraktionen, die speziell auf Nintendo-Fans zugeschnitten sind. Nach diesem Vorbild werden in Singapur und in den Vereinigten Staaten (Los Angeles und Orlando) weitere Parks entstehen. Die Universal Studios haben letzte Woche auf Twitter bestätigt, dass Besucher ab 2023 in Los Angeles eine eigene Version des Themenparks Super Nintendo World erhalten werden.