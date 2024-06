HQ

Super Monkey Ball ist ein ernsthafter Anwärter auf das Gamecube-Spiel, das ich damals am häufigsten gespielt habe. Sega hatte gerade die Dreamcast hinter sich gelassen, um ein Drittentwickler zu werden, und lieferte einen Titel ab, der genau die Komponenten enthielt, für die die Fans sie liebten: abgespecktes, leicht arcadeartiges, superintuitives und sehr unterhaltsames Gameplay.

Ich bin sicher, Sie kennen die Grundprämisse, die größtenteils darin bestand, Affen in Bällen durch farbenfrohe Levels zu rollen, um die beste Zeit und die meisten gesammelten Bananen zu erzielen. Das war alles, was es brauchte, und wenn ich gelegentlich zu meinem Gamecube zurückkehre, kann ich mir immer noch alte gespeicherte Wiederholungen ansehen und mich fragen, wie meine Freunde und ich es tatsächlich geschafft haben, uns gegenseitig zu den halbunwirklichen Rekorden zu pushen, die wir erreicht haben.

Aber... Für die Fortsetzung tat Sega das, was sie oft tun (was wahrscheinlich zum Scheitern der Dreamcast beigetragen hat), nämlich überkomplizierte Dinge. Das Rollen von Affenbällen war plötzlich nicht mehr genug, und sie mussten völlig neue Elemente einbauen, die das brillante Gameplay überschatteten (ähnlich wie damals, als sie beschlossen, dass Taxis in Crazy Taxi 2 springen können sollten). Außerdem brauchten die Affen Persönlichkeit und es wurde eine Geschichte hinzugefügt - ohne dass jemals jemand danach gefragt hätte.

Seitdem hat Sega unzählige Male versucht, den Erfolg von Super Monkey Ball zu wiederholen, ohne jemals wirklich die Magie wiederzufinden. Sicher, es macht immer noch Spaß, die Affen zu rollen, aber Sega vertraut immer noch nicht ganz darauf, dass es ausreichen würde und füttert uns immer noch mit Geschichte. Warum ich das erwähne, ist, dass ich in den letzten Tagen das Switch-exklusive Super Monkey Ball Banana Rumble gespielt habe, das von Ryu Ga Gotoku Studio entwickelt wurde, und mich zu gleichen Teilen glücklich und verärgert gefühlt habe.

Zum ersten Mal seit dem Original von 2001 denke ich, dass Sega es mit dem Leveldesign richtig gemacht hat. Das Erreichen der Ziellinie ist selten ein großes Problem und es ist spielerisch und wunderbar gestaltet. Aber... Es schnell zu tun und alle Geheimnisse zu finden, ist viel schwieriger. Selbst nach ein paar Levels braucht es eine Ruhe, die den besten Zen-Mönchen würdig ist, um in allem erfolgreich zu sein, und anstatt zum nächsten überzugehen, entscheide ich mich oft dafür, es noch einmal zu versuchen.

Für diejenigen, die neu in der Monkey Ball-Welt sind, gibt es auch wirklich nette Tools, die das Spielen erleichtern, und wenn man zu oft verpasst hat, springt automatisch ein Hilfesystem ein und fragt, ob man Hilfe braucht. Dies kann deaktiviert werden, aber dank der Möglichkeit, Geister zu beobachten, während andere spielen, werden Sie ehrlich gesagt nie stecken bleiben.

Außerdem haben wir diesmal eine neue Spielmechanik, die tatsächlich etwas hinzufügt und sich nahtlos in das Grundkonzept einfügt. Es ist jedoch nichts Revolutionäres, es heißt Spin Dash und erinnert an den Sprint, den Sonic the Hedgehog ausführen kann, indem er sich duckt und die Geschwindigkeit erhöht. Hier kannst du jedoch einen Spin Dash machen, während du dich bewegst, wobei eine gewisse Abklingzeit mich daran hindert, dies zu missbrauchen. Auf diese Weise können Sie schnell in Sprüngen beschleunigen, in Dinge knallen, in der Hoffnung, dass der Affe vom Boden abhebt und es auf einen Vorsprung schafft, oder eine verrückte Abkürzung ausprobieren. Es fügt tatsächlich etwas hinzu und macht Super Monkey Ball Banana Rumble angenehmer zu spielen, und da alle Affen unterschiedlich sind, gibt es hier viel zu entdecken.

Es gibt ein angenehmes Gefühl von Déjà-vu, als ich mich in die glorreichen Tage des Gamecube zurückversetzt fühle. Sicher, es gibt immer noch einige Level, die auf Gimmicks angewiesen sind, die in Bezug auf das Gameplay nicht wirklich etwas hinzufügen, aber Ryu Ga Gotoku Studio liefert durchweg ein wirklich gutes Leveldesign, und es gibt viele Umgebungsvariationen sowie die Möglichkeit, Koop zu spielen. Aber... dann ist da noch die Geschichte, von der Sega glaubt, dass wir sie immer noch brauchen. Das hat zu einer absolut grausamen Geschichte geführt, in der wir im Kampf gegen eine Team Rocket-ähnliche Bande, die nicht viel mehr Persönlichkeit hat, als unhöflich zu sein, nach einem vermissten Affen und einem Artefakt suchen müssen. Trotzdem gibt es viele Zwischensequenzen - mit Sprache -, in denen die Affen Zeilen murmeln, die an den schwedischen Koch in den Muppets erinnern.

Es ist wirklich frustrierend, das ertragen zu müssen, und meine arme Freundin hat mich wiederholt gebeten, die Lautstärke herunterzudrehen, weil es so dumm und kindisch klingt. Leider hört es hier nicht auf, denn neben einer Geschichte haben Ryu Ga Gotoku Studio und Sega auch beschlossen, dass sich das Spiel wie ein Live-Service anfühlen muss, also gibt es eine riesige Menge an kosmetischen Gegenständen, die man kaufen kann, die nichts beeinflussen.

Neben der spielerisch unterhaltsamen und gut gemachten Kampagne mit rund 200 Levels, die man durchspielen kann (komplett mit einem Achievements-ähnlichen System), gibt es auch eine Sammlung von Minispielen, die man lokal und online für bis zu 16 Personen genießen kann, wobei mehrere Stages zur Verfügung stehen, um mehr Abwechslung zu schaffen. Einer von ihnen heißt Ba-Boom und wurde schnell zu einem Favoriten, bei dem wir in einer vage Battle-Royale-ähnlichen Prämisse nicht der Affe sein sollen, der am Ende der Runde eine Bombe hält. Goal Rush ist auch hektisch und unterhaltsam, wo du und dein Team durch Tore rollen müssen, um sie zu übernehmen, und die meisten Tore am Ende gewinnen. Eine einfache und klassische Prämisse, die wirklich funktioniert. Haftungsausschluss, ich konnte dies jedoch nicht online testen, aber lokal und es gibt Bots, mit denen man sich füllen kann.

Alles in allem ist Super Monkey Ball Banana Rumble immer noch der größte Spaß, den ich seit über 20 Jahren mit der Serie hatte, und ich freue mich zum Zeitpunkt des Schreibens tatsächlich darauf, meine Switch mit in den Urlaub zu nehmen, um meine eigenen Rekorde zu brechen. Ich wünschte nur, Sega würde die Produktion zurückfahren, denn weniger ist hier mehr. Der Versuch, eine Geschichte hinzuzufügen, ist in diesem Fall genauso relevant wie der Versuch, Tetris mit einer Geschichte über fehlende Blöcke, rivalisierende Gangs und Tetrominos zu verbessern, die mit falschen Kinderstimmen in einer erfundenen Sprache sprechen. Nicht wegen ihrer entzückenden Persönlichkeiten habe ich AiAi, MeeMee, Bano und GonGon lieben gelernt - sondern weil sie in einem unglaublich guten Spiel waren.