Da Nintendos Remakes und Remaster in Bezug auf Änderungen und Umfang meist diskret waren, habe ich die Art und Weise, wie Super Mario RPG für die Switch gestaltet wurde, von Anfang an genossen. Das Original von 1996 war ein seltenes Juwel, das nicht einmal auf dem europäischen Super NES erschien, da es vielleicht etwas zu spät in seinem Lebenszyklus war und sich in einem für das Unternehmen unerforschten Genre befand. Dieses Zögern, zusammen mit der Scheidung von Square und dem daraus resultierenden Final Fantasy VII "Verrat", verwandelte das, was ein geliebtes Abenteuer war, in den Augen des Herstellers für mehrere Generationen in eine Art schwarzes Nischenschaf. Während ich es jedoch geschafft habe, es sowohl auf der Virtual Console der Wii als auch kürzlich auf dem SNES Mini zu starten (seine Abwesenheit von Nintendo Switch Online hat die Fans dazu gebracht, dass etwas in Arbeit war), hat es mich irgendwie nicht bis zum Abspann gefesselt, wie es das Switch-Remake in der letzten Woche getan hat.

Um klarer zu sein, und auch wenn ich ihre jeweiligen Bemühungen geschätzt habe, geht dies über Ocarina of Time 3D oder Metroid Prime Remastered hinaus, da es eher dem entspricht, was MercurySteam mit Metroid II gemacht hat, oder näher an der Behandlung Link's Awakening vor ein paar Jahren.

Mario ist ein bisschen seelenloser, auf eine gute Art und Weise.

Das bedeutet, dass die damals schönen vorgerenderten 2D-Sprites mit 3D-Vibe (der Stil, den Rareware auf dem 16-Bit-System mit legendären Hits wie Donkey Kong Country oder Killer Instinct trendig machte) jetzt durch vollständig polygonbasierte Umgebungen und Charaktere ersetzt werden. Gleichzeitig ermöglichte die Tatsache, dass das neue Spiel der isometrischen Perspektive und den eingeschränkten Stufen des Originals treu bleibt, den Entwicklern bei ArtePiazza mehr Ressourcen, um beide Elemente unglaublich scharf und detailliert zu gestalten, zumindest wenn man Super Mario RPG mit jedem anderen Mario oder RPG auf dem System vergleicht, die normalerweise offener und daher visuell begrenzter sind.

Davon abgesehen wurde jeder einzelne Freund, Feind, jede Stadt oder jeder Dungeon nach den ursprünglichen Designs gerendert, wodurch ein Look aus den 90ern beibehalten wurde, der sich interessanterweise für die Veteranen nostalgisch anfühlt und für die Neulinge, die eher daran gewöhnt sind, moderne Mario-Designs überall zu sehen, irgendwie frisch ist. Mit anderen Worten und der Kombination dieser beiden Absätze sieht Super Mario RPG für mich so aus, als würde ich genau die CGI-Grafiken auf den Bildschirm und ins Spiel bringen, von denen ich als Teenager geträumt habe, als ich die gedruckten Anzeigen und TV-Spots aus dieser Zeit sah.

Es ist ein kürzerer, pummeligerer, stimmloser Mario, eine puppenartige Prinzessin Fliegenpilz Peach und die klassischen Designs für die meisten Feinde, zusammen mit dem Touch Square, der mit Smithys Armee von waffeninspirierten Feinden hinzugefügt wurde, und mit Ergänzungen wie Geno und Malve, die, wenn sie anfangs etwas abschreckend wirken (wie Teil des mittelalterlichen Setting), sich nach einer Weile wie zu Hause fühlen.

Spukhafte Wälder, bunte Dörfer und... Yoshi-Rhythmus-Rennen!

Und Bowser? Bowser verdient eine eigene Erwähnung, denn es war hier, in einem externen Projekt, in dem der König der Koopas (bitte laut mit Kameks Stimme vorlesen) zum ersten Mal seine Persönlichkeit definiert sah. Mit einigen einprägsamen, sogar poetischen Zeilen und dem damals noch nie dagewesenen Konflikt zwischen seinem bösen Talent, die Prinzessin zu entführen und die Welt zu regieren, und der Notwendigkeit, demütig mit Mario und der Gruppe zusammenzuarbeiten, um sein Schloss zurückzuerobern, werden die Fans sicherlich eine großartige Zeit haben, um zu sehen, wie der Charakter, den wir alle kennen und lieben, mit den Eigenschaften, die sich bis zu seiner Show-stehlenden Rolle in The Super Mario Bros. Movie, war geboren.

Ebenso ist es ein Spiel, um die Wurzeln der beiden Zweige zu verstehen, aus denen Mario-RPGs nach dem Square-Debakel sprießen, Intelligent Systems Paper Mario und AlphaDream's Mario & Luigi. Man kann nicht nur sehen, wie das grundlegende Kampfsystem definiert ist (mit zeitgesteuertem Drücken von Tasten für einen größeren Effekt oder wie es mit Gegenständen und Kräften umgeht), sondern auch den Comedy-Stil, dem die Serie in Zukunft folgen würde. Es war auf den ersten Blick eine kindische Prämisse, mit der weinerlichen, wolkenförmigen Malve und der wunscherfüllenden Handlung, aber sie führte einige der urkomischen Anime-artigen Geplänkel und schärferen Kommentare ein, die beide Zweige im Laufe der Zeit entwickelten.

Die fantastische Lokalisierung all dieser Dialoge (zumindest kann ich für den spanischen Teil sprechen) trägt aus offensichtlichen Gründen viel zum letzten Punkt bei, und es war bereits der Hauptgrund, warum Benutzer in mehreren europäischen Ländern dieses Spiel sofort vorbestellt haben. Es ist das erste Mal, dass es außerhalb von Japanisch und Englisch veröffentlicht wird, und soweit ich das beurteilen kann, ist es ein unglaublich willkommenes Feature.

Wasser-, Lava- und Waldgebiete sind wunderschön.

Als Remake geht es also vor allem um die audiovisuelle Seite der Dinge. Die bereits erwähnte 3D-Grafik rendert einige der skurrilsten und einzigartigsten Mario-Umgebungen, darunter verwunschene Wälder und einen sehr eigenartigen Turm, während Yōko Shimomuras wiedererkennbare Melodien die Orchesterversion erhalten, die sie verdienen (obwohl Sie jederzeit zu den SNES-Chiptunes zurückkehren können). Das verhindert nicht, dass Tracks wie die Hauptkampfmusik von "eingängig" zu langweilig repetitiv werden, und es hätte ein paar neue Tracks für mehr Abwechslung vertragen können.

Apropos Ergänzungen, und obwohl ich verstehe, dass dies hauptsächlich audiovisuell ist, konnte ich nicht anders, als in jede Kampfbegegnung einzusteigen, indem ich den Feind in der Oberwelt als ersten Angriff treffe, da dies im Original nicht implementiert wurde und so bleibt, vielleicht als verpasste Gelegenheit. Auch wenn der Analogstick die Steuerung der Charaktere viel flüssiger macht, verbessert er das 8-Richtungs-Jump'n'Run nicht wirklich, vielleicht sogar das Gegenteil, während sich die Gegner immer noch in den 4 diagonalen Richtungen bewegen.

Ich habe auch einen Tick mehr Schwierigkeit vermisst. Es ist ein zugängliches RPG für alle Altersgruppen, vielleicht eines der besten "mein erstes RPG" trotz seines Alters, aber wenn du nicht viele Begegnungen vermeidest - ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann nicht anders, als die meisten Gebiete aufzuräumen - wirst du die meiste Zeit eindeutig übermächtig sein und fast jeden Boss beim ersten Versuch besiegen (außer Culex, natürlich). Damit erreichte ich mit allen meinen Gruppenmitgliedern die letzten Gebiete über Stufe 22, was sie zu Tötungsmaschinen machte. Wenn es einen ansonsten willkommenen "Breezy"-Schwierigkeitsgrad für Neueinsteiger gibt und ich "Normal" gespielt habe, hätte ich mir die Option gewünscht, von Anfang an in einen "Schwerer"- oder "Veteranen"-Modus zu wechseln.

Rechts: "Super Mario of the Wild".

Andere Ergänzungen wie die Möglichkeit, einen der drei aneinandergereihten Charaktere während des Kampfes mit einem anderen der beiden Reserven aus der Gruppe zu tauschen, sind wirklich nett, nicht weil es es noch einfacher macht (da man sogar niedergeschlagene Gegner wechseln kann), sondern weil es ziemlich einfache Kämpfe eine Stufe strategischer macht, wenn man elementare Schwächen und den neuen Triple Move im Hinterkopf behält. Letzteres löst, sobald die neue Anzeige gefüllt ist, ein Fan-dienendes CGI für einige der spektakulärsten Specials der Serie aus (sowohl diese als auch die regulären Zwischensequenzen sind auf Filmqualität), aber das Wann und das Wer sind entscheidend für ihren Erfolg. Darüber hinaus werden Stat-Geeks, die für taktische Perfektion einfach alles über die Feinde erfahren wollen, ihre Zeit in der Monsterliste genießen, einem überraschend umfassenden Bestiarium.

Als alles gesagt und getan war und nach 12-15 Stunden Spielzeit, fühlte ich mich ziemlich gut mit Super Mario RPG, da beide endlich das Originalabenteuer in vollem Umfang spielen und eines der besten Remakes genießen konnten, die Nintendo je veröffentlicht hat. Es fühlt sich hin und wieder ein bisschen albern und langweilig an, sowohl in Bezug auf das Storytelling als auch auf die Kämpfe, aber nicht so sehr, wenn man es in seinen Kontext stellt, und es hat sogar einen besonderen 90er-Jahre-Charme, mit dem sich ein großer Teil der Community identifizieren kann. Es ist auch ein freundliches, freundliches RPG für diejenigen, die das Genre noch nicht genossen haben, und obwohl es sich ein bisschen zu sehr auf die einfache Seite neigt, behält es immer noch einige der obskureren, altmodischen, sogar archaischen Systeme und Geheimnisse bei, die das Original hatte. Für mich ist die aufregendste Aussicht jedoch, dass ich nach Abschluss dieses Spiels und mit Mario & Luigi, die leider für immer gegangen sind, wirklich das Gefühl habe, dass Nintendo und Square / ArtePiazza diese Serie weiter erforschen könnten, da sie definitiv parallel zu IntSys Paper Mario funktionieren kann. Es schafft einfach die perfekte Bühne für ein Super Mario RPG 2.

Links: Mario, wieder bei Notizen aus Donkey Kongs Handbuch.