Was für eine angenehme Überraschung dieses Spiel ist. Nach so vielen Einträgen unter der IP Mario Party, nach einem Haufen Zusammenstellungen, Überarbeitungen und nicht so inspirierten Gimmicks, um die Formel aufzufrischen, hatte ich nicht mit einer so vollständigen, abwechslungsreichen und unterhaltsamen Folge gerechnet. So sehr, dass, abgesehen von den Witzen über den albernen Namen, Super Mario Party Jamboree sehr wohl der bisher beste Beitrag der Serie sein könnte.

Wer mehr will, bekommt mehr. Wenn du besser werden willst, wirst du besser. Wer Neues will, bekommt auch Neues. Und das Wichtigste für alte Fans: Wenn du authentisch sein willst, bekommst du das authentische Mario Party Erlebnis.

Für diejenigen, die es nicht wissen, falls es einen gibt, wäre dies der zwölfte "Haupteintrag", wenn wir Compilations und Handheld-Versionen beiseite lassen. Es bestand immer aus einer Minispielsammlung, die um Spielbretter herum strukturiert war, so dass vier Spieler gegeneinander antreten konnten, um das Super Star zu ergattern. Dazu gehörten natürlich eine Handvoll Glück und Zufall, eine Prise nerviger Unfairness und viele urkomische Situationen, die sich um das Mario-Universum und seine Charaktere drehten und bald das gesamte Partyspiel-Genre definierten.

Was wir mit Jamboree bekommen, sind nicht weniger als sieben Bretter (zwei davon wunderschöne Remakes von Nintendo 64-Originalen), mehr als hundert Minispiele mit allen erdenklichen Varianten, mehr Charaktere und Gegenstände als je zuvor, und was mich am meisten beeindruckt hat: eine ganze Menge zusätzlicher Spielmöglichkeiten.

Die Kernerfahrung ist vorhanden, und sie ist standardmäßig gut ausbalanciert. Wenn Sie nach dem Party Rules spielen, ist das Spiel so verrückt und unfair, wie Sie es in Erinnerung haben, während es eine interessante Balance zum Chaos beibehält. So ziemlich jeder kann gewinnen und Sie sind alle für den Spaß und das Lachen da, aber Geschicklichkeit in Minispielen und Strategie mit Würfeln und Gegenständen auf dem Brett können immer noch einen Unterschied machen. Manchmal. Aber schon bald schaltest du auch die vom Himmel gesandten Pro Rules frei, die das Gegenteil bewirken: Es steckt ein bisschen Glück in dem, was sonst viel wettbewerbsfähiger, taktischer und meisterhafter wird.

Mit dem anpassbaren Regelwerk wird Mario Party so hardcore wie es nur geht, und diejenigen, die seit mehr als einem Jahrzehnt spielen, werden ihre Pizza sicherlich im ernsthafteren Modus verwetten, was einen Hauch von zusätzlicher Spannung bedeutet. Aber wie gesagt, sogar die Standardeinstellung Party Mode wurde ausgeglichen. Ich weiß, dass mein guter Freund Alex von Gamereactor UK die charaktergebundenen Spezialwürfel aus dem vorherigen Spiel vermissen wird, aber auf längere Sicht habe ich es geschätzt, dass es bei der erweiterten Liste mehr um die Größe der Charaktere geht (zu groß oder zu klein kann je nach Minispiel sowohl besser als auch schlechter sein) und, nun ja, ihren eigenen Charakter genau zu bestimmen. Andernfalls verhalten sie sich gleich, aber dann ist die Art und Weise, wie Sie Gegenstände verwenden, der Weg, den Sie einschlagen, und die Jamboree Buddies den Ausschlag.

Während meiner Zeit mit dem Spiel habe ich ziemlich viele strategische Möglichkeiten gesehen, die jedem Spieler zur Verfügung stehen. Der Versuch, auf einem Event-Raum zu landen, dem Boo einen Besuch abzustatten, um einen Rivalen zu bestehlen, Fallen zu stellen, sich woanders hinzuteleportieren, den Star selbst zu bewegen... Es geht also nie darum, zum nächsten Star Spot zu eilen.

Die Jamboree Buddies sind hier der größte Game Changer, aber das bedeutet nicht, dass sie in ihrem Konzept zu unausgewogen sind. Sie erhalten von sich aus mehr Bedeutung, anstatt nur mit dir zu gehen, um besondere Kräfte zu erhalten, da sie jetzt ein spezielles, längeres Minispiel haben, das darüber entscheidet, wer sie zuerst behält. Der Spieler, der an seinem Feld ankommt, hat einen gewissen Vorteil, wenn er einen Verbündeten bekommt, aber dann können die Freunde "gestohlen" werden, indem er einen begleiteten Spieler auf dem Brett überholt. Eher wie temporäre Events, bringen ihre Erscheinungen (denken Sie an zwei pro 10-12 Runden) die Spieler dazu, wieder einmal anders zu denken, da sie abgesehen von ihrer eigenen Spezialfähigkeit es ermöglichen, zweimal zu kaufen, beide in Geschäften... oder sogar Stars.

Mit dieser abwechslungsreichen, kompetitiven Erfahrung auf dem Tisch muss ich auch das Design des Boards bewundern. Sie sind nicht nur eine wirklich schöne Nummer, sondern auch ziemlich unterschiedlich in Aussehen und Mechanik. Vielleicht war das Roll 'Em Raceway in dieser Hinsicht trotz seiner Mario Kart Vibes am wenigsten gut, aber ich habe Rainbow Galleria (ja, Gamereactor Schwedens Jonas, du hattest recht) und die moderne Version von N64 Mario Party 2 's Western Land absolut geliebt. Ihr müsst einige von ihnen freischalten, und ich werde euch noch nicht sagen, wie das geht, aber ich denke, dass es ein natürlicher Teil des Prozesses ist.

Was sonst? Wirklich eine ganze Menge. Es gibt Nicht-Brett-Minispielmodi an der Minigame Bay, die Sie auf jede erdenkliche Weise genießen können, einschließlich täglicher Herausforderungen oder längerer Aktivitäten (diese 8-Bit-Version Mario Arkanoid zusammen mit Waluigi's Pinball verdienen ein eigenes eigenständiges Spiel). Es gibt extrem gut durchdachte Online-Modi (es gab eindeutig einige gute Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in diesen) und eine allgemeine Integration, die dich dazu anregt, neben dem Mario Party -Modus nur online zu spielen, alles mit verrückt guten Ideen und Anzeigetafeln. Es gibt spezielle bewegungsgesteuerte Modi für jeden Geschmack, vom Rhythmuskochen bis hin zu genaueren Kipprätseln oder meinem unbeliebtesten Modus, einer geflügelten Hommage an Pilotwings und Wii Sports Resort. Es gibt Erfolge, Dekorationsaktivitäten und viele Dinge, die Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ein Gefühl des Fortschritts vermitteln, ohne überwältigend zu sein.

Und ja, es ist das allererste Mario Party, das ich auch gerne alleine gespielt habe. In einer entspannteren Erfahrung können Sie mit dem Party-Planner Trek um die leeren Bretter herumlaufen, als ob Sie bei der Vorbereitung helfen würden, und Aufgaben und Besorgungen in einem abenteuerlicheren Ansatz erledigen. Es ist natürlich ein bisschen flach, aber ich sah es auch als willkommene Einzelspieler-Ergänzung, die von dem hektischen Minispiel in Hülle und Fülle kommt.

Alles in allem denke ich, dass dieses Spiel angesichts des Inhalts, der Ideen und der Anpassungsmöglichkeiten das Jahr 2018 im Vergleich dazu recht unterhaltsam Super Mario Party blass erscheinen lässt, was wiederum nicht das ist, was ich erwartet hatte. Es ist einfach viel umfassender, abgerundeter und vollständiger als ein Partyspiel. Ich möchte auch erwähnen, wie sehr sich die Benutzeroberfläche verbessert hat, was bei so vielen Dingen ein Muss ist. Es ist klarer und flüssiger, und eine Zeitleiste am unteren Bildschirmrand hält Sie auf dem Laufenden, was als nächstes kommt (es sei denn, Ihre Freunde spielen mit den Reaktions-Emojis herum, was sie natürlich tun werden). Dies, zusammen mit freundlichen und auf den Punkt gebrachten Anweisungen, macht es auch zum zugänglichsten Spiel für Veteranen und Neulinge.

Ich bin nicht mehr Anfang zwanzig (eher doppelt) und es macht mir keinen Spaß oder schaffe ich es nicht, lokale Multiplayer-Sessions zu arrangieren, wie ich es mit Mario Party 4 auf dem Gamecube zusammen mit ein paar Kollegen aus der High School und der Uni gemacht habe. Aber in all den Jahren war dies das Spiel, das mich dieser Freude näher gebracht hat, erst jetzt mit modernen Funktionen verpackt und mit klugen Ideen erweitert. Jamboree!