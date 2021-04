Super Mario Party ab sofort via Online-Funktionen erleben

You're watching Werben

Heute ist ein erhebliches Update für Super Mario Party auf der Nintendo Switch erschienen. Nachdem ihr das heruntergeladen habt, lassen sich die drei Spielmodi Mario Party, Partner Party und Free Play über das Internet zusammen mit Fremden und Freunden spielen. Leider werden nicht alle Minispiele (zehn von 80 Minigames sind nicht verfügbar) oder Variationen dieser Modi im Online-Spiel unterstützt, doch ein Großteil der Erfahrung wird dadurch der Internetgemeinde verfügbar gemacht. Zum Spielen wird eine kostenpflichtige Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft benötigt.

Bis zu zwei Spieler dürfen sich an einem System mit den Online-Servern von Nintendo verbinden. Prinzipiell dürft ihr in allen drei Varianten vor Spielbeginn eure Freunde einladen, indem ihr beispielsweise eine passwortgeschützte Lobby aufsetzt. In Online-Matches wird vorausgesetzt, dass alle Spieler bereits alles freigeschaltet haben. Dementsprechend nehmt ihr keine Fortschritte aus den Sessions mit euren Freunden mit.

Quelle: Nintendo.