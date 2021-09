Super Mario 64 bekommt im Oktober ein verlockendes Lego-Set

HQ

Beim interaktiven Lego-Set für Mario und Luigi kooperieren die Lego-Gruppe und Nintendo schon länger, doch jetzt springen die beiden Firmen richtig auf die Nostalgieschiene auf. Heute wurde ein Lego-Set angekündigt, das schlicht "Lego Super Mario 64" heißt. Wie ihr am Namen vermutlich bereits erahnen könnt, basiert dieses Paket auf Super Mario 64, doch das Design ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Fragezeichen-Block.

Im gelben Kasten befinden sich Miniatur-Sets der Level "Peach's Castle", "Bob-omb Battlefield", "Cool, Cool Mountain" und "Lethal Lava Trouble", die ihr ausklappen könnt. Neben den ikonischen 3D-Umgebungen bekommen wir natürlich auch einige bekannte Charaktere zu Gesicht, darunter Mario, Prinzessin Peach, King Bob-omb, einen Kettenhund, Big Bully, Mr. I (ein großes Auge), Lakitu, einen großen Pinguin und das Baby-Pinguin. Letzteres wird sich natürlich an Mario hängen, um von unseren roten Klempnerfreund sicher durch Cool, Cool Mountain zu seinen Eltern befördert zu werden. So will es die Nostalgie.

Lego Super Mario 64 wird ab dem 1. Oktober in Legos Online-Shop zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 170 Euro erhältlich sein. Die Konstruktion ist 18 x 18 x 18 cm groß und sie besteht aus 2064 Teilen.