Sumo Digital sucht Entwickler für Open-World-Projekt und PvP-Multiplayer

Die Entwickler von Sackboy: A Big Adventure, Sumo Digital, arbeiten derzeit an Hood: Outlaws and Legends, das im Mai auf PC und Konsolen erwartet wird. Abgesehen davon scheint sich das Studio bereits auf weitere Projekte vorzubereiten. Das Team schreibt neue Stellenangebote aus, die uns von einem "AAA-Titel in einer etablierten, offenen Welt" vorschwärmen. Die Briten suchen einen Senior Game Designer, der dabei helfen soll, eine etablierte Marke mit "mehreren Titeln zu erweitern". Eine zweite Position beschäftigt sich mit einem "unangekündigten Mehrspieler-Third-Person-Actiontitel" mit Schwerpunkt auf "Charakteren, Kampf und Fortbewegung". Die Damen und Herren haben also weitere Pläne für uns, schön das zu hören.

Quelle und danke für den Hinweis: Twitter-Nutzer MauroNL.