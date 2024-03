Summer Game Fest am 7. Juni

HQ

Geoff Keighley hat offiziell das Datum und die Uhrzeit bekannt gegeben, wann Summer Game Fest in diesem Jahr seinen Live-Showcase ausstrahlen wird. Die große Konferenz findet erneut im YouTube Theater in Los Angeles statt und findet am 7. Juni 2024 um 22:00 Uhr BST / 23:00 Uhr MESZ statt .

Keighley hat erklärt, dass die Veranstaltung etwa 2 Stunden dauern wird, ein Live-Publikum haben und natürlich auch auf der ganzen Welt auf einer Vielzahl von Plattformen gestreamt werden wird.