Irgendetwas ist los mit Konami. Seit Jahren wird das Unternehmen zum Teil zu Recht scharf kritisiert. Jetzt kehrt es nach und nach auf den Erfolgspfad zurück. Längst vorbei sind die Zeiten von Pachinko-Maschinen, NFT-Wetten oder berüchtigten Spielen wie Metal Gear Survive. All das ist immer noch da, aber es ist nicht mehr das Erste, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Konami denken. Es stimmt, dass dieser Wiederauferstehungsversuch vor allem auf der Ausbeutung und Wiederherstellung seiner emblematischsten IPs basiert; Aber das muss nicht schlimm sein. Schließlich handelt es sich um Castlevania, Silent Hill, Metal Gear, Yu-Gi-Oh! oder die Saga, die uns heute beschäftigt: Suikoden.

Wichtig dabei ist, dass es zwei Wege gibt, Dinge zu tun, so wie es zwei Wege gibt, bestehende Spiele oder Sagas wieder aufleben zu lassen: die gute und die schlechte. Und das Gleiche gilt für Remaster: Es gibt gute und schlechte. Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars gehört neben einem Titel, an dessen Namen wir uns nicht erinnern können, in die erste Zeile. Also, um Ihren Appetit anzuregen, denn die Remaster von Suikoden I & II - den PS1-Originalen - sind gut geworden. Hinzu kommt das Remake von Silent Hill 2 und wie die Zukunft Metal Gear Solid Delta aussieht... Hat irgendjemand den Konami-Code bei einem Ritual verwendet, das in einem nebligen Dorf abgehalten wurde? Wen interessiert das. Lasst uns feiern.

Natürlich richtet sich diese Compilation in erster Linie an Fans einer Serie, die schon lange beschworen wird. Aber wenn du zum ersten Mal Suikoden spielst, solltest du wissen, dass die Legende kein Zufall ist. Auch die Tatsache, dass Konami sich für die ersten beiden - und besten - Teile entschieden hat, ist nicht wahr. Beide besaßen bereits zu dieser Zeit die Fähigkeit, das Beste aus der typischen JRPG-Struktur der damaligen Zeit (16-32 Bit) zu übertragen und Persönlichkeitsschichten hinzuzufügen, die einzigartig und noch nie zuvor in diesem Genre zu sehen waren. So etwas wie die Squaresoft-Imitation, die so viele andere ausprobiert hatten, aber mit dem Glück, mit diesen identifizierenden Elementen den Nagel auf den Kopf zu treffen.

Da es nicht möglich sein wird, beide Spiele in diesem Test ausführlich zu betrachten, werde ich zusammenfassen, was diese Markenzeichen sind. Zunächst einmal zeichnet sich die Serie durch Geschichten aus, die einen klaren politischen und militärischen Fokus haben. Und obwohl es auch mittelalterliche Akzente hat, fühlt sich alles zeitgemäßer und realistischer an, vor allem auf ästhetischer Ebene und dank eines viel japanischeren Settings als andere JRPGs, die im Land of the Rising Sun entwickelt wurden. Darüber hinaus ist die Art und Weise, wie sie mit dem Krieg umgeht, brillant und wirft ständig Dilemmata und moralische Fragen zu diesem Thema auf, wie z.B. die Ehre oder die Notwendigkeit, Menschenleben zu verschwenden oder nicht. Gibt es wirklich eine rechte Seite? Ist Freundschaft in einem solchen Kontext möglich?

Ein weiteres großartiges Merkmal von Suikoden ist seine Fähigkeit, verschiedene Arten von Kämpfen anzubieten. Auf der einen Seite gibt es den typischen rundenbasierten Kampf, allerdings mit Besonderheiten wie der Möglichkeit, dass bestimmte Charaktere aufgrund ihrer Beziehung in der Handlung Kombo-Angriffe ausführen können, Runen für Magie oder auch Details wie die Möglichkeit, Feinde "loszulassen", anstatt wegzulaufen, wenn wir diejenigen mit dem höheren Level sind. Aber das Schöne an Suikoden ist, dass es andere - weniger zahlreiche - Situationen gibt, in denen wir sehr unterschiedliche Kämpfe genießen können. So gibt es Kriegsschlachten, bei denen es sich um Strategie-Minispiele handelt (die in Suikoden 2 stark verbessert wurden) und Duelle, bei denen es sich um einen Kampf zwischen zwei Charakteren handelt. Bei letzterem haben wir nur drei mögliche Aktionen und es funktioniert nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, aber mit dem Unterschied, dass wir nicht völlig blind spielen; Tatsächlich werden es die Sätze sein, die unser Gegner sagt, die uns helfen, abzuleiten, was sein nächster Zug ist, und uns daher helfen, die richtige Aktion zu wählen. Einige der Duelle sind denkwürdig, und eines besonders schwierig, cof, cof.

Und zum Schluss noch das i-Tüpfelchen. Suikodens wahrer Signature-Hook: die 108 Stars of Destiny. Es klingt albern, aber kein anderes JRPG hat jemals in seine Struktur aufgenommen, dass eines der wichtigsten Sammelobjekte im Spiel die Charaktere in deiner Gruppe sind. Hier sind es nicht 5 oder 6 Zeichen, sondern 108. Alle rekrutierbar, alle in Schlachten spielbar und die meisten von ihnen nützlich für andere Aufgaben im Spiel. Letzteres ist möglich, wenn der Held gegen Ende der Geschichte eine Burg erwerben kann, die als Basis für unsere Armee dient. Die Übersetzung ist, dass alle rekrutierten Charaktere dorthin gehen, und einige haben sogar spezielle Funktionen in der Basis: einen Laden eröffnen, kochen, Aufzüge bauen, Minispiele anbieten usw. Suikoden sind also auch hervorragende Managementspiele. Und das Aufrüsten der Basis ist ein echter Knaller.

An dieser Stelle konzentrieren wir uns auf die Neuerungen in diesen Remastern, die sowohl alte als auch neue Spieler zu schätzen wissen werden. Wir haben bereits gesagt, dass Konami gute Arbeit geleistet hat, aber was wir vielleicht nicht erwartet haben, ist, dass beide Titel grafisch so gut aussehen. Wenn ihr die Neuigkeiten zur Veröffentlichung verfolgt habt, wisst ihr bereits, dass die Stufen für diese Überarbeitungen überarbeitet wurden. Das bedeutet, dass die Hintergrundgrafik jetzt in HD vorliegt. Das Beste daran ist, dass dies ohne die Essenz des Originals verändert wurde. Es gibt Szenen, in denen es besonders auffällig ist, vor allem, wenn es lebendige Elemente wie Wasserfälle oder einen Sonnenuntergang gibt, aber absolut alle Elemente wurden berührt: Häuser, Bäume, Statuen, Böden usw. Und obendrein sind die neuen Effekte für die Pixel-Art-Animation pures Gold.

Ich persönlich besitze beide Spiele als PS1-Klassiker für PSP, PS Vita und PS3. Und wenn man sie zum Vergleich nebeneinander stellt (z.B. auf PS Portal ), ist man wirklich überwältigt. Es ist keine leichte Aufgabe, und es ist wahrscheinlich das, was Konami die meisten Kopfschmerzen bereitet hat. Und wo wir gerade von den PSN-Klassikern sprechen - die es nur auf Englisch gab - die andere große Neuerung der Zusammenstellung ist für viele ein Grund zur großen Freude: Sie kommen vollständig lokalisiert in anderen Sprachen an. Während das erste Suikoden noch nie auf Spanisch erschienen war, wurde Suikoden 2 nur in der PAL ESP-Version des ursprünglichen PlayStation-Spiels übersetzt. Und es ist übrigens keine sehr gute Übersetzung. Die Übersetzung dieser Remaster ist einfach, aber tadellos.

Das ist wichtig, da keines der ersten beiden Suikoden-Spiele sehr zugänglich war. In Bezug auf die Plattform, weil man gezwungen war, ältere PlayStation-Konsolen zu besitzen, mit eingeschränktem Zugriff auf die PlayStation Store. Und das für den Preis, denn die PS1-Originale kosteten bis heute einen Arm und ein Bein. Allein deshalb habe ich keinen Zweifel daran, dass die Serie endlich viel mehr Menschen erreichen wird und die Verkäufe bekommt, die sie immer verdient hat. Oder zumindest mehr Aufmerksamkeit. Und Zugänglichkeit und Lebensqualität sind auch das, worum es bei diesem Remaster geht. Tatsächlich gibt es zwei weitere wichtige neue Funktionen, die Sie kennen sollten. Auf der einen Seite haben wir das Konversationsprotokoll, mit dem Sie das Menü öffnen und jederzeit die vorherigen Chats mit den Charakteren lesen können. Dies ist sehr nützlich für die Momente in einem JRPG, in denen man nicht genau weiß, was man tun soll, und sollte in jedem Remaster des Genres obligatorisch sein. Und auf der anderen Seite gibt es das Vorspulen in Schlachten, das es dir ermöglicht, Kämpfe mit doppelter oder sogar dreifacher Geschwindigkeit zu beschleunigen, wenn du dich vorwärts bewegst. Das beseitigt eine Menge Spreu, wenn wir in der Geschichte schneller vorankommen wollen.

Leider fehlen andere Optionen, die eher für emulierte Klassiker als für Remaster typisch sind, aber vorhanden sein sollten. Zum Beispiel die Möglichkeit, die Aktion zurückzuspulen oder das Spiel jederzeit aufzuzeichnen. Konami hat uns mitgeteilt, dass dieses Remaster eine sehr nützliche Autosave-Funktion enthält. Das stimmt, aber es ist extrem eingeschränkt, da es nur funktioniert, wenn man einen Raum mit einer Speicherkugel betritt. Mit anderen Worten, es wird nur in Situationen automatisch gespeichert, in denen wir manuelles Speichern zur Hand haben. Unsinn. Vor allem, wenn dich ein Boss zerstört und du einen 40-minütigen Abschnitt wiederholen musst. Nicht im Jahr 2025, wenn man das Spiel zugänglicher machen will.

Es wäre auch schön gewesen, Optionen zu haben, die in anderen Remastern des Genres vorhanden sind, wie z.B. die Option, rundenbasierte Kämpfe einzuschränken (oder sogar zu eliminieren). Es ist nichts, was ich verwenden würde, aber angesichts der Tatsache, dass das Spiel einige hohe Schwierigkeitsgrade hat, hätte es nicht geschadet. Vor allem, da einige Leute nicht auf Leicht spielen wollen, aber diese Spitzen auf Normal oder Schwer bemerken werden. Zu guter Letzt hat Konami zwar viel Mühe in die Verbesserung der Menüs gesteckt, aber es ist eher ästhetisch als funktional. Mit anderen Worten, beide Spiele leiden immer noch unter einigen der gleichen Probleme wie die Originale. Zum Beispiel ist das Ausrüstungssystem im ersten Suikoden unausstehlich.

Positiv zu vermerken ist, dass das neue Charakter-Artwork perfekt ist. Und es ist sehr auffällig, dass sie von Junko Kawano gemacht wurden, die ja auch die Originale gemacht haben. Sie verändern sich, behalten aber den Stil und sind viel cooler. Auch die neuen Umgebungssoundeffekte sind fantastisch und sorgen für viel Realismus, auch in Kämpfen.

Kurz gesagt, obwohl Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars nicht unbedingt die endgültige Version dieser beiden großartigen Spiele ist, ist es die bisher bestmögliche Version und vor allem die zugänglichste. Der Preis (49,99 €) mag einige Leute abschrecken, aber ich garantiere, dass es sich allein wegen der Übersetzung, der visuellen Verbesserungen und der unbestreitbaren Qualität der Originale lohnt. Seine Handlungsstränge werden dich packen, seine Soundtracks werden dich begeistern, seine Kämpfe werden dich herausfordern und seine Stars of Destiny werden dich dazu bringen, weiterzuspielen. Nun, vielleicht wird das Koch-Minispiel von Suikoden 2 - das auch eine Fortsetzung der Superlative ist - das auch.