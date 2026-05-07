Sudden Strike 5 ist kein typisches Echtzeit-Strategiespiel. Obwohl du Hunderte von Truppen gleichzeitig auf dem Bildschirm kommandierst, Luftunterstützung anrufst und in Echtzeit Verstärkung anforderst, ist es eher ein Puzzlespiel. Ich würde die Sudden Strike-Reihe als ein langsameres, strategischeres Erlebnis beschreiben, das in einem visuell beeindruckenden Gesamtpaket verpackt ist. Jede Mission in der Kampagne verlangt, dass du verschiedene Fähigkeiten einsetzt und den richtigen General für den Auftrag auswählst. Man kann nicht einfach losstürmen und die Arbeit erledigen. Du hast normalerweise 3-4 Generäle zur Auswahl, und diese bieten dir verschiedene Boni. Außerdem kannst du Punkte ausgeben, um deine Truppen mit zusätzlichen Fähigkeiten zu verstärken. Der Feind ist meist so gut vorbereitet und positioniert, dass deine Truppen zu Hackfleisch werden, wenn du nicht darüber nachdenkst, was du tun willst.

Du musst alle Truppentypen und das Gelände nutzen, um den Gegner zu umgehen und deinen Gegenspieler auf der feindlichen Seite zu besiegen. Hier werden auch einige der Probleme deutlich. Der Feind ist entweder in voller Verteidigung oder voller Angriff gegen dich. Es gibt keinen Mittelweg. Allerdings kannst du Gegenangriffe auslösen, wenn du bestimmte Positionen auf der Karte eingenommen hast. Das bedeutet, dass du fast immer genug Zeit hast, den Feind zu umgehen und relativ schmerzlos zu besiegen. Beim Verteidigen hängt man jedoch davon ab, wie man seine Truppen positioniert, ob man Gegenangriffe macht und bestimmte Ziele auf der Karte einnimmt oder in Bereichen bleibt, die man leicht verteidigen kann. Dein Computergegner hat Schwierigkeiten, sich an deine Aktionen anzupassen, was bestimmte Situationen manchmal zu einfach macht. Gleichzeitig sind die Missionen lang und man muss oft viele Positionen hintereinander einnehmen, was bedeutet, dass man selbst bei einfachen Einzelkämpfen seine Kräfte für das Endziel sparen muss.

In der Kampagne wählt man einen General, dann kann man einen mächtigen Bonus auswählen und sogar aufrüsten. Wenn du genug Punkte hast, kannst du auch mehr als eine Fähigkeit kaufen.

Selbst wenn du das Fähigkeitsniveau deines Computergegners übersehen kannst, wirst du dank der langen Missionen immer noch gefordert. Die Grafik ist ein deutliches Upgrade und das Spiel bietet beeindruckende visuelle Effekte. Die Optik macht das Ganze zu einem Spektakel zum Anschauen, was bedeutet, dass ich manchmal eine gewisse Passivität des Gegners übersehe. Wenn die Action loslegt, explodieren Gebäude und Panzer sowie Soldaten werden in die Luft geschleudert. Diese Balance zwischen der Lösung und dem Beobachten der Effekte ist die Stärke des Spiels. Einige der Missionen sind ebenfalls sehr gut gestaltet, mit abwechslungsreichen Zielen und herausfordernden Spielmechaniken. Zum Beispiel fand ich die ersten deutschen Missionen auf eine gute Weise lohnend. Man wird mit begrenzten Ressourcen abgesetzt und muss Fahrzeuge und andere Vorräte stehlen, bis man eine ausreichend geschützte Position hat, um schwerere Waffen anzufordern. Es ist knifflig und schwierig, genug Soldaten zu haben, um die letzte Stadt auf der Karte einzunehmen. Allerdings war ich etwas enttäuscht, als ich auf alliierter Seite wieder dasselbe Level spielen musste.

Obwohl einige Missionen leichter sind, fand ich bestimmte Missionen auch auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden wirklich herausfordernd. Wenn du mit diesen Spielen nicht besonders erfahren bist, kann es ein paar Versuche dauern, bis du eine Mission abschließen kannst. Eine der frühen deutschen Missionen bestand darin, deine Fahrzeuge bis zu einem bestimmten Limit zu reparieren, während der Feind dich ständig in Wellen angreift und ihre Fahrzeuge mit voller Gesundheit angreifen. Es hat ein paar Versuche gedauert, bis ich die richtige Lösung gefunden habe, und genau das macht dieses Spiel eher zu einem Puzzlespiel als zu einem klassischen Echtzeitstrategiespiel. Du musst dir überlegen, was du tust und warum. Manchmal ist es besser, zu verlieren, damit du deine Strategien anpassen und es erneut versuchen kannst. Sobald der Feind gewinnt, ist es schwer, die Situation zu retten. Du hast keine gebauten Basen, zu denen du dich zurückziehen kannst; Stattdessen verlegst du einfach Truppen und kannst Verstärkungen oder Flugzeuge beauftragen, um Missionen durchzuführen. Das bedeutet, dass das Spiel einen strikt militärischen Fokus hat. In dieser Hinsicht erinnert es etwas an die Blitzkrieg-Reihe.

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Verschiedene Biome verändern auch das Aussehen deiner Truppen.

Dennoch ist es Kite Games gelungen, diese Fortsetzung ernster und taktischer wirken zu lassen als ihr Vorgänger. Ich mag all die kleinen Details, wie zum Beispiel den Befehl der Truppen, in Deckung zu gehen, oder Panzern, ihre Luken zu schließen. Die Simulation ist relativ tiefgründig; Deine Truppen haben Treibstoff, Munition und andere Vorräte zu überwachen. Auf den Karten gibt es meist Möglichkeiten, deine Truppen mit dem zu versorgen, was sie brauchen. Du kannst auch Lastwagen beladen, die deinen Truppen folgen, und bei Bedarf Reparaturen durchführen, Munition bereitstellen und tanken. Wenn deine Einheiten eines davon ausgehen, werden sie extrem verwundbar. Das verleiht dem Spiel eine gewisse Tiefe, die über die einfacheren Spielsysteme hinausgeht, die wir beispielsweise in Company of Heroes 3 sehen.

Obwohl der KI-Gegner nicht immer großartig ist, ist es ein Spektakel, das mitunter herausfordernd ist und den Konflikt zeigt. Der Fokus dieser Fortsetzung liegt vor allem auf dem Einzelspieler-Erlebnis, das 25 Missionen bietet. Fast jede Mission dauert etwa eine Stunde, sodass das Spiel eine ordentliche Spielzeit bietet, wenn dir der Kampagnenmodus am meisten Spaß macht. Leider werden viele der Karten wiederverwendet, sodass es nicht ganz so viele einzigartige Missionen gibt, wie es zunächst scheint. Was den Mehrspielermodus betrifft, gibt es auch Probleme mit der Anzahl der Karten. Das Grundspiel bietet zwei bis vier Karten für den Mehrspielermodus, von denen zwei auf die Deluxe Edition beschränkt sind. Es gibt auch eine recht kleine Spielerschaft, was eine Kombination schafft, die es manchmal schwierig macht, Spieler zu finden. Aus diesem Grund würde ich dir das jetzt nicht empfehlen, wenn du am Mehrspielermodus interessiert bist. Es ist unklar, wie viele neue Karten wir langfristig bekommen werden. Derzeit liegt der Fokus auf dem Einzelspieler-Erlebnis. Vor allem durch die Kampagne holen Sie das Beste aus diesem Produkt heraus.

Jeder Teil des Konflikts hat eine oder mehrere Missionen, die jeweils eine Stunde dauern.

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So seltsam es auch klingen mag, ist dies ein Strategiespiel, das man kauft, um es alleine gegen einen ziemlich guten Computergegner zu spielen. Obwohl die KI nicht besonders stark ist, wird sie durch einige herausfordernde Level und verschiedene vorprogrammierte Events gerettet, die die Missionen spannender machen. Ich finde es immer noch etwas schwer zu entscheiden, ob ich den fünften oder den vierten Teil bevorzuge. Der fünfte Teil ist eine Art Rückkehr zu den älteren Titeln, mit einem stärkeren Fokus auf das Simulationselement und den taktischen Aspekt. Wenn du strategische und taktische Echtzeit-Strategiespiele magst, könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Missionen erfordern Geduld und Zeit von dir, aber du kannst jederzeit speichern, wann immer du möchtest. Allerdings gibt es im fünften Teil mehrere Schwächen, die man beachten sollte, wie zum Beispiel das Fehlen von Spielmodi, Karten, wiederholten Karten in der Kampagne und wenige Karten im Mehrspielermodus. Man springt zwischen verschiedenen berühmten Schlachten, was bedeutet, dass es keinen übergreifenden Handlungsstrang gibt; stattdessen führst du Missionen auf verschiedenen Schlachtfeldern aus. Spannender geht es nicht.

Ich bin sowohl mit der Musik als auch mit der Grafik zufrieden. Man hat weitläufige Musikstücke, die perfekt zu all den Explosionen auf dem Bildschirm passen. Die Musik steht nie im Weg und übernimmt das Erlebnis nicht. Die Grafik ist eine Verbesserung gegenüber dem vierten Teil und sieht gut aus, auch wenn der Infanterie etwas Details fehlt. Ich schrieb in der Vorschau der Demo-Version des Spiels, dass die Abpralleffekte zu den besten gehörten, die ich je in einem Spiel dieser Art gesehen habe. Ich stehe jetzt dabei, nachdem ich das vollständige Produkt getestet habe. Einige der Effekte sehen absolut fantastisch aus. Allerdings kann es etwas schwer zu erkennen sein; Die Truppen sind auf der Karte recht klein und getarnt. Das bedeutet, dass es nicht einfach ist, alle Truppen zu finden und sie schnell zu bewegen. Für viele wird das ein Problem sein. Ich fand, dass es manchmal unnötig schwierig war, meine Einheiten zu sehen, und ich habe keine klare Lösung für das Problem. Vielleicht sollte es eine Option geben, die Umrisse heller zu machen, oder einen anderen visuellen Hinweis, der es leichter macht, zu erkennen, was du ausgewählt hast und wo. Selbst wenn du einen Panzer ausgewählt hast, ist es nicht immer einfach, schnell zu erkennen, auf welche Art von Fahrzeug oder Infanterieeinheit du geklickt hast.

Truppen zu kaufen ist einfach. Die Punkte, die du nutzt, können auch zum Anfordern von Bombenangriffen oder Luftangriffen verwendet werden. Du musst deine Ressourcen klug einsetzen.

Sudden Strike 5 ist ein Spiel, das seinem Preis nicht ganz gerecht wird. Es kostet £45 und bietet eine begrenzte Menge an Einzelspieler-Inhalten. Es fehlt an Abwechslung in den Missionen selbst, und der Mehrspielermodus ist unterentwickelt. Aber die Elemente, die funktionieren, sind wirklich gut. Mehrere der Missionen sind in den deutschen, amerikanischen und sowjetischen Kampagnen wirklich unterhaltsam. Trotz einiger Fehler bei der Wiederverwendung einiger Missionskarten gab es Potenzial, die Konflikte aus jeder Perspektive zu zeigen. Das wird in diesem Spiel nicht ausreichend genutzt. Die Erzählung dient eigentlich nur dazu, dir einen Vorwand zu geben, deine Truppen zu bewegen und Dinge in die Luft zu jagen. Das ist ein bisschen schade, wenn man bedenkt, wie gut Company of Heroes Storytelling in seiner Kampagne eingesetzt hat.

Wenn man mit den Schwächen leben kann, ist Sudden Strike 5 ein kompetentes Strategiespiel. In vielerlei Hinsicht ist es eine Weiterentwicklung des vierten Teils. Gleichzeitig möchte ich ein Wort für das vierte Spiel und seine herunterladbaren Inhaltspakete einlegen. Ich denke derzeit, dass es ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet als der Kauf der fünften Rate. Das vierte Spiel führt Elemente wie den Finnischen Winterkrieg, den Pazifikkrieg und vieles mehr durch seine Erweiterungen ein. Es ist derzeit unklar, was die fünfte Rate in dieser Hinsicht bieten wird. Ehrlich gesagt bin ich hin- und hergerissen, was ich von diesem Spiel halte. Einerseits entwickelt es Konzepte und vertieft die Gameplay-Elemente im Vergleich zum vierten Teil; Andererseits bietet sein Vorgänger interessantere Konfliktzonen. Wenn Kite Games den fünften Teil weiter ausbaut, könnte er deutlich mehr zu bieten haben. Allerdings bin ich nicht unzufrieden aus der Erfahrung gegangen, und auch nicht ganz zufrieden. Mein Lieblingsaspekt an Sudden Strike 5 sind wahrscheinlich seine Abpralleffekte. Wenn man eines oft sieht, dann ist es das: Schüsse prallen regelmäßig von Panzerung ab. Es ist außerdem faszinierend gut gemacht.

Die Karten sehen ordentlich aus, und du kannst sowohl Gebäude als auch Gräben im Gelände nutzen.

Wenn du so bist wie ich, bist du vielleicht besser dran, ein wenig zu warten, bevor du die fünfte Folge bekommst. Der vierte ist immer noch recht ordentlich und bleibt mit seinen Erweiterungen auch heute noch unterhaltsam. Der fünfte braucht noch etwas mehr Inhalt und ein paar Updates, bevor ich ihn voll empfehlen kann. Alles von Grafik, Musik und Sound bis hin zur Panzersimulation und vielem mehr wurde verbessert. Gleichzeitig gibt es noch Entwicklungsbereiche, wie die KI, mehr Karten, die Benutzeroberfläche, die Sichtbarkeit der Truppen und einen inhaltsreicheren Mehrspielermodus. Es gibt auch bestimmte Aspekte des Gleichgewichts zwischen den Truppentypen, die überprüft werden müssen. Aus diesen Gründen liegt meine Bewertung etwas niedriger als das, was ich heute der vierten Folge geben würde, mit allen Inhalten dabei. Wenn es funktioniert, ist es gut, aber momentan gibt es noch Raum für weitere Verbesserungen.

Die Kampagnenkarte zeigt dir, welche Missionen du abgeschlossen hast und welche du freischaltest. Die kürzeste der drei ist die sowjetische Kampagne, und die längste ist die deutsche Kampagne.

Es gibt zwei Spielmodi und zwei Karten pro Modus. Das sind ordentliche Spielmodi, bei denen man Punkte auf der Karte erobern muss.