Suda51 sagt, er werde sein neues Spiel nächstes Jahr ankündigen

Suda51, der Schöpfer von No More Heroes, Shadows of the Damned, The Silver Case und killer7, hat sich bei Grasshopper Manufacture schon seit geraumer Zeit etwas Neues ausgedacht. Obwohl es hier und da Andeutungen gab, neben Erinnerungen, dass Suda51 an etwas arbeitet, sind wir uns immer noch nicht sicher, was das ist.

In einem neuen 4Gamer-Interview (via Gematsu) verrät Goichi Suda jedoch, dass er plant, 2025 das Jahr zu sein, in dem er endlich enthüllt, was sich hinter den Kulissen verbirgt. "Ich werde einen neuen Titel ankündigen. Ähm, vielleicht. Auf jeden Fall", sagt er über seine Ambitionen für 2025.

Der unmittelbare Versuch, das Versprechen rückgängig zu machen, fühlt sich typisch für Suda51 an, und obwohl es fast sicher scheint, dass wir eine Ankündigung erhalten werden, haben wir solche Versprechungen in Spielen schon früher von geliebten Entwicklern erhalten, also halten wir einfach unsere Hüte zurück, bis Suda51 enthüllt, was als nächstes kommt.