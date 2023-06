Suda51 gibt eine Vorschau auf ein neues Projekt beim Grasshopper Showcase 2023

HQ

Obwohl wir ihn letztes Jahr als Ehrengast (und Killerroboter) auf der Devolver Direct sehen durften, ist die Arbeit von Goichi Suda, besser bekannt als Suda51, ein Rätsel, seit Grasshopper Manufacture von NetEase Games übernommen wurde.

Der Schöpfer der No More Heroes-Serie trat gestern Abend während der Grasshopper Direct 2023 auf, die auch das erste Online-Event des Studios und eine Feier seines 25-jährigen Bestehens war. Worüber wir uns noch nicht so im Klaren sind, ist, woran sie arbeiten, denn obwohl er alle ihre früheren Projekte durchgeht, erkennt Suda51 erst in den letzten Sekunden des Videos (das Sie unten haben und das eine ziemliche Erfahrung ist), dass das, was er auf dem Fernsehbildschirm hat, ihr neues Spiel ist. Aber kein Titel, keine Inhaltsangabe, nichts.

Zumindest ist es schön zu wissen, dass das Team noch etwas in Arbeit hat und dass sie diesen besonderen Sinn für Humor in ihrer Präsentation haben. Wir werden in Zukunft nach weiteren Neuigkeiten von Grasshopper Ausschau halten.