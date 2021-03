Suda51 bringt The Silver Case 2425 im Juli auf die Switch

Update, 5. März 2021, 09:38 Uhr:

Unser europäischer Vertriebspartner Koch Media hat uns gerade das hiesige Veröffentlichungsdatum genannt. Die Meldung wurde entsprechend angepasst.

Originale Meldung:

Der japanische Entwickler Goichi Suda hat sich gestern auf der New Game+ Expo blicken lassen, um eine Neuveröffentlichung seiner beiden Spiele The Silver Case und The 25th Ward: The Silver Case (der Fortsetzung seiner ersten Visual Novel) für die Nintendo Switch zu bestätigen. NIS America übernimmt den Vertrieb und am 9. Juli soll das Bundle bereits bei uns erscheinen (die Amerikaner bekommen es schon einige Tage früher). Es handelt sich hierbei um zwei sehr alte Visual-Novels aus dem Genre Mystery/Thriller, mit denen sich "Suda51" einen Namen machen konnte. Ihr könnt beide Games alternativ auch auf PS4 und PC spielen.