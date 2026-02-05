Styx: Blades of Greed bringt euch in einem neuen Story-Trailer über die Missgeschicke des Kobolds auf den neuesten Stand

HQ

Man kann die Essenz von Styx' Charakter wahrscheinlich schon anhand eines Blicks auf die Schlüsselgrafik oder Gameplay-Screenshots von Styx: Blades of Greed erraten. Da jedoch neun Jahre seit der letzten Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2017 vergangen sind und über ein Jahrzehnt seit Beginn der Geschichte dieses Goblin, hat Nacon uns eine kurze Zusammenfassung gegeben, um auf den neuesten Stand zu kommen und unser Gedächtnis vor dem Start des dritten Spiels aufzufrischen.

Styx' Geschichte begann genauso wie viele von uns. Anstatt geboren zu werden, wurde er von einem anderen verrückten Kobold geklont, der wollte, dass viele Versionen von ihm seinen Willen ausführen. Styx hat diesen alten Kerl umgebracht und beschlossen, selbst abzuhauen. Schon bald fand er eine kleine neue Truppe, mit der er Zeit verbringen konnte, und entdeckte durch eine Reihe von Stealth-Adventure-Gameplays eine neue Form magischer Kraft in Quartz.

Quarz ist nicht nur ein Kristall, der gelegentlich Blitze abfeuert, sondern auch ein Wesen in sich hat. Es gibt noch viel Geheimnis rund um dieses Wesen, und wir müssen die Geheimnisse dahinter in Styx: Blades of Greed entdecken, wenn es am 19. Februar startet.