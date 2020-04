Stufe 57 neues Maximallevel in Borderlands 3

Der Start der Borderlands-3-Erweiterung "Guns, Love and Tentacles" am letzten Freitag flog ein wenig unter dem Radar, dabei wurde das Spiel mit einem heftigen Patch bereichert. Die größte Neuigkeit ist wahrscheinlich, dass das Level-Cap mittlerweile auf 57 angehoben wurde, gleichzeitig gibt es drei neue Guardian-Rank-Fertigkeiten. Enforcer setzen den Slam nun deutlich vielseitiger ein, Spieler können ihre "Fight For Your Life"-Zeit erhöhen, indem sie Feinden Schaden zufügen, und für Elementarspieler bietet "Harmagedon" zusätzliche Schadensmultiplikatoren. Darüber hinaus gibt es Fehlerbehebungen und vieles mehr, wie die Entwickler in einer fast überwältigenden Patch-Liste auf Reddit aufschlüsseln.

Quelle: Destructoid.