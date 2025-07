Striden (Early Access)

HQ

Es macht immer Spaß, wenn neue Spiele schwedischer Studios erscheinen. Um die schwedische Gaming-Tradition am Leben zu erhalten, sozusagen. Striden, oder strajden, wie es im Spiel im Englischen ausgesprochen wird, von Boden studio 5 Fortress ist so ein Spiel. Es wurde gerade als Early-Access-Titel veröffentlicht und wir werden es hier rezensieren. Es ist daher sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass der endgültige Titel ganz anders aussehen kann als das, was jetzt auf dem PC verfügbar ist, aber es ist der Inhalt dieser Early-Access-Version, über den ich euch im Folgenden berichten werde.

Striden wird von einem kleinen Team in Boden erstellt.

Striden versucht, in den überfüllten Markt der Looter-Shooter mit ein wenig schwedischem Flair einzudringen. Überall, wo ich mich im Spiel umdrehe, riecht es schwedisch. Alles, von den Umgebungen, den roten Häusern, dem Schießen in Automatkarbin 4, dem Essen von Fleischbällchen, um sich zu erholen, und Elchen, die mit Waffen herumlaufen. Ein Alltag an jedem Ort in Jämtland sozusagen. Nun, ich war schon eine Weile nicht mehr in Jämtland, aber ich gehe davon aus, dass es keine Strahlung gibt. Es ist eine Bedrohung in Striden, das sich auch als Survival-Spiel einstuft. Die Grundlage des ganzen Spiels ist, dass Skandinavien zu einem Schlachtfeld zwischen Ost und West geworden ist, auf dem der Atomkrieg es sehr schwierig gemacht hat, hier zu leben. Einige Orte auf der Karte sind daher auch gefährlich zu verweilen und zu viel Strahlung ist natürlich nicht gut. Aber jetzt gibt es auch radioaktive Bären, die für zusätzliche Spannung sorgen.

Es werden zwei verschiedene Spielmodi angeboten, einer ist ein Fünf-Spieler-Koop-Modus, um ihre Basis vor angreifenden computergesteuerten Truppen zu schützen, und der andere ist ein 20-Spieler-Modus mit vier Teams (jeweils fünf Spieler). Beide haben ihre Stärken und Schwächen. Der kleinere Koop-Modus ist in verschiedenen Phasen organisiert. Es beginnt mit ein paar Minuten, in denen man verschiedene Gegenstände sammelt. Man kann dann die Basis verstärken, Dinge wie eine Bank bauen, um neue Waffen herzustellen, oder automatische Maschinengewehre, die zur Verteidigung eingesetzt werden können. Dann kommt eine Verteidigungsrunde, in der man überleben und die Eindringlinge töten muss. Dann kann man losziehen und Pakete erbeuten, die aus Flugzeugen abgeworfen wurden, um weitere Waffenteile, Baupläne oder Nahrung für deine Gesundheit zu erhalten. Und zurück zur Verteidigung. Es ist eine Schleife, die Spaß macht, wenn man mit denen spielt, die eine gute Kommunikation haben, aber nach einer Weile etwas repetitiv werden kann.

Werbung:

Kommunikation, ja. Es war nie eine Frage, was für ein Spiel ich spielte, als ich zwei Millisekunden nach dem Laden in meinem allerersten Spiel von einem Teamkollegen begrüßt wurde, der Dinge rief, die hier nicht geschrieben werden können. Weniger kinderfreundliche Dinge sozusagen. Und natürlich sprang auch noch ein anderer auf. Das ist der Moment, in dem man weiß, dass die Leute mit Waffen in der Hand herumlaufen. Nun, die Art von Spiel, in die ich mich gestürzt habe, heißt Transmit und ist für 20 Spieler gedacht. Vier Teams haben das gleiche Ziel, vier Elektronenröhren aus Kisten zu sammeln, die von Flugzeugen abgeworfen wurden. Diese Elektronenröhren werden verwendet, um einen Sender zu reparieren (alle Teams haben einen in ihrer Basis). Wenn man es schafft, das Problem zu beheben und 15.000 Punkte zu erreichen, kommt der Hubschrauber, um alle mitzunehmen. Aber es wird ein Signal gesendet, um anderen Teams mitzuteilen, dass es Zeit ist, die Flucht zu stoppen.

Striden hat viele großartige Ideen, die dieses Spiel zu einem sehr guten Spiel machen könnten, aber ich muss das absolut größte Problem ansprechen. Die Spielerbasis. Am ersten Tag des Early Access war sie bereits klein und ist seitdem stetig zurückgegangen. Es ist unmöglich, ein Spiel zu einer anderen Zeit als spät in der Nacht zu spielen. Logg dich an einem Wochentag tagsüber ein und du bist vielleicht der einzige Spieler online. Es ist derzeit völlig unmöglich, einem Spiel beizutreten, das noch nicht begonnen hat, und auf 19 andere Spieler zu warten. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Eine besteht darin, Spiele mit einer Handvoll Spielern zu beginnen. Die andere besteht darin, sich in ein Spiel zu stürzen, das bereits im Gange ist und bei dem man nicht weiß, wie nah es am Ende ist. Und diese Art von Spiel erfordert, dass die Leute online sind. Striden hat offensichtliche Probleme, aber das Spiel verdient tatsächlich eine größere Spielerbasis als diese. Sicher, es ist immer noch Early Access, aber wenn 5 Fortress aus dem Feedback lernen soll, braucht es einige Leute, die Feedback geben.

Die Spielerbasis ist sehr klein. So sieht es an einem Sonntagabend und einem Vormittag unter der Woche aus.

Werbung:

Vor dem vollständigen Launch braucht es noch eine Politur. Hier und da gibt es Bugs mit Schüssen, die direkt durch verbarrikadierte Türen gehen, und krachenden Spielen. Die Art und Weise, wie sich die Charaktere bewegen, fühlt sich auch nicht ganz richtig an. Dinge, die ich mir wünschte, die Entwickler würden sich auch ansehen, und das sind meine persönlichen Vorlieben, sind das Hinzufügen von Unterstützung für Controller, das Ausbalancieren der Waffen, die erstellt werden können (Waffen werden freigeschaltet, nachdem man ein bestimmtes Level erreicht hat, so dass man als neuer Spieler nur halbherzige Waffen erstellen kann, während Veteranen Zugang zu den netten Puffern haben. Was dazu führt, dass man von vornherein keine Chance in Sachen Kraft hat) und eine Art Trainingsmodus hinzuzufügen. Die einzigen Anweisungen, die im Spiel gegeben werden, sind Videoclips, und wenn man daran nicht interessiert ist, springt man einfach direkt in ein Spiel und lernt man durch Versuch und Irrtum. Was den Controller betrifft, so verstehe ich natürlich, dass Maus und Tastatur der dominierende Spielmodus in dieser Art von Spiel sind, aber es gibt viele, die es vorziehen, mit einem Controller zu spielen. Leider ist das nicht einmal eine Option. Es gibt Pläne, es später hinzuzufügen, aber wie gesagt, ich kann nur beurteilen, was vor mir liegt und nicht, was für die Zukunft versprochen wird.

Die schwedischen Wälder sind der Ort, an dem es dran ist.

Aber Striden hat auch viel Positives. Das Gameplay ist ziemlich gut, braucht aber, wie gesagt, ein wenig Feinschliff, mit fünf verschiedenen Charakterklassen (Assault, Engineer, Medic, Scout und Support), die alle ihre eigenen Stärken, klassenspezifischen Gegenstände und Eigenschaften haben. Der Bau der Basis ist eine lustige Idee, kann sich aber manchmal wie ein nachträglicher Einfall anfühlen, wenn die Leute lieber herumlaufen und mit ihren Gewehren schießen würden.

Elch mit Waffen, mehr davon in Spielen bitte.

Striden hat viel Potenzial, und ich freue mich darauf, zu sehen, was das Spiel bei der vollständigen Veröffentlichung ist, aber die Entwickler müssen etwas tun, um Spieler anzuziehen. Es spielt keine Rolle, ob es das lustigste Spiel der Welt wäre, wenn es keine anderen gibt, mit denen man spielen kann.