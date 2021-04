Street Fighter V: Videodemonstration von Rose

You're watching Werben

Übermorgen gesellt sich eine neue Kämpferin in den Ring von Street Fighter V. Rose gelangt am 22. April über den "Season 5 Character Pass" zum Preis von mindestens 25 Euro in das Prügelspiel. Capcom bewirbt den Neuzugang natürlich entsprechend und demonstriert in einem neuen Video die Fähigkeiten der taffen Wahrsagerin. Sie nutzt im Duell Statuseffekte, um einen Vorteil über ihre Kontrahenten zu erhalten. Ihr seht im Material außerdem ihre schicken Spezialattacken, die euch ab Donnerstag im aktuellen Street Fighter erwarten.