Street Fighter II ist mittlerweile 30 Jahre alt

You're watching Werben

Capcom hat uns am Wochenende freundlicherweise daran erinnert, dass Street Fighter II seinen 30. Geburtstag hatte. Seit der Erstveröffentlichung des Beat 'em Ups am 6. Februar 1991 sind drei Jahrzehnte vergangen und deshalb schwelgen die alten Fans derzeit in vielen schönen Erinnerungen. Das Spiel erhielt damals aufgrund seiner aufwändigen Grafik sehr viel Aufmerksamkeit, als es (einige Zeit später) für den Super Nintendo veröffentlicht wurde.

Seitdem ist Street Fighter II zu einem solchen Phänomen geworden, dass es bis 2019 das meistverkaufte Kampfspiel aller Zeiten war. Diesen Titel hat mittlerweile Super Smash Bros. Ultimate übernommen, doch die Leistung sagt eine ganze Menge aus. Wenn ihr den Titel heute spielen möchtet, empfehlen wir euch die Street Fighter 30th Anniversary Collection zu erwerben, die 2018 für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht wurde. Unsere Kritik dazu findet ihr an dieser Stelle.