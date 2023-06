Street Fighter 6 scheint einen guten Start hingelegt zu haben

HQ

Street Fighter 6 wurde am 2. Juni veröffentlicht, was bedeutet, dass Tonnen von digitalen Kämpfern am Wochenende Leute verprügelt haben. Und wenn wir Tonnen sagen, meinen wir Tonnen.

Wie der Analyst Benji-Sales feststellte, spielten am 3. Juni über 70.000 gleichzeitige Spieler (laut SteamDB) Street Fighter 6 auf Steam, was nicht nur unabhängig vom Spiel eine beeindruckende Zahl ist, sondern dies auch "bei weitem zum größten Start eines kostenpflichtigen Kampfspiels auf dem PC macht". Wir denken, dass dies Street Fighter 6 - Recension" target="_blank">verdient hat und freuen uns darauf zu sehen, wie Capcom dieses Spiel sowohl in naher Zukunft als auch in Zukunft unterstützen wird.