Stray Blade scheint ein buntes Soulslike mit Zeitmechanik zu sein

Point Blank Games hat uns heute ihr neues Spiel vorgestellt. Stray Blade ist ein Actionspiel mit Rollenspielelementen, das uns etwas an Hellpoint erinnert. Man untersucht in diesem Spiel die Vergangenheit der magischen Welt Acrea, um Wissen zu erhalten, mit dem man mächtige Artefakte zerstören können soll. Dafür müssen wir alte Ruinen vergangenen Zivilisationen nach den dort lebenden Gottkönigen absuchen und diese im Kamp töten, was an herausfordernde Soulsborne-Kämpfe erinnert.

Die Entwickler haben während einer ersten Präsentation bestätigt, dass Zeit einen Einfluss auf diese Spielwelt ausüben wird. Beispielsweise werdet ihr nach erzielten Siegen in bereits abgeschlossene Bereiche zurückkehren können und dort neue Herausforderungen vorfinden. Selbst wenn ihr auf der Suche nach Ressourcen oder einem alternativen Weg in den alten Ruinen sterbt, habe das angeblich irgendeine Auswirkung auf den Spielverlauf von Stray Blade.

Das Abenteuer bestreiten wir übrigens nicht allein, da uns eine Kreatur namens Boji begleitet. Dieser hat sein eigenes Fortschrittssystem inklusive Skillthree und im Gegensatz zu uns sammet er Erfahrung und Macht nicht im Kampf, sondern durch das Aufnehmen von Wissen. Kommendes Jahr soll das Actionspiel auf Xbox Series, PC und Playstation 5 erscheinen.