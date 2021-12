Strategiespiel Warno bekriegt sich im Januar im Early Access

Der französische Entwickler und Publisher Eugen Systems, zuletzt verantwortlich für Steel Division 2 und die Wargame-Spiele, möchte im Januar ein neues Echtzeitstrategiespiel namens Warno auf den Markt bringen. Diesen Titel kann man als eine spirituelle Fortsetzung der alten Ideen verstehen, die das Studio schon seit vielen Jahren umtreiben. Warno wird Echtzeitkämpfe bieten, die in einer rundenbasierten Kampagne eingebunden werden. Spielstruktur und Layout orientieren sich an klassischen Tabletop-Spielen, die in den Achtzigerjahren populär wurden. Bereits am 20. Januar haben wir die Möglichkeit, diesen Mix auszuprobieren, denn an diesem Datum startet die Early-Access-Kampagne des Kriegsspiels.