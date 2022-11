Stranger Things VR, das Spiel, das uns in die Lage des Bösewichts Vecna versetzt, wurde angekündigt

Wir erholen uns immer noch von der vierten Staffel von Stranger Things, die dieses Jahr Premiere feierte, wo wir den Bösewicht Vecna trafen und dessen Kampf die Hauptfiguren und die Stadt Hawkins in einen kritischen Zustand versetzt hat. Aber Netflix hat noch mehr Pläne für den dunklen Charakter aus der Upside Down World of Stranger Things jenseits der Streaming-Plattform und hat gerade einen kurzen Teaser enthüllt, der uns ein VR-Videospiel zeigt, in dem der Protagonist der Bösewicht der Serie ist.

Entwickelt von Tender Claws, wird Stranger Things VR eine Erfahrung von Action und psychologischem Terror sein, in der wir Kreaturen aus dem Upside Down begegnen müssen, und es scheint, dass auch gegen Eleven selbst. Das geschätzte Veröffentlichungsdatum ist Winter 2023, so dass es sehr wahrscheinlich im ersten Quartal 2024 veröffentlicht wird.

Netflix konzentriert sich weiterhin auf das Wachstum in der Branche, und nach dem Debüt einiger Titel auf der Plattform, wie dem wunderbaren Oxenfree, wird Stranger Things ab dem Start auf den wichtigsten VR-Plattformen verfügbar sein. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.