Stormchasers-Update und Switch-Version von Dauntless live

Während des gestrigen Nintendo-Showcase-Videos hat Phoenix Labs ihr kostenlos spielbares Monster Hunter Dauntless auf der Nintendo Switch veröffentlicht. Das Game steht ab sofort digital im eShop bereit, scheint allerdings von technischen Problemen (vor allem Anzeige-Bugs) geplagt zu sein. Mit Stormchasers gelangt zudem ein neuer Spielmodus in die verschiedenen Versionen des F2P-Spiels: Escalation. Darin werden wir auf eine fortlaufende Mission geschickt, in der wir wellenartig zwei Behemoths gleichzeitig bekämpfen sollen. Darüber hinaus wartet ein neues Monster auf Slayer - der geladene Malkarion (der vom Spieler für kurze Zeit beritten werden kann). Ein weiterer Hunting Pass (Season Pass) wurde ebenfalls vorgestellt.

Dauntless ist bereits auf PC, PS4 und Xbox One spielbar und unterstützt Crossplay, sowie Crosssave (ihr müsst euch nur auf einer neuen Plattform anmelden, um dort auf eure bereits errungenen Fortschritte zuzugreifen). Das Spiel ist kürzlich in Japan gestartet, zuvor soll es über 15 Millionen Mal heruntergeladen worden sein, so der Publisher.