Stimmgesteuerter Platformer One Hand Clapping erscheint am 14. Dezember

One Hand Clapping, ein innovativer, von der Stimme gesteuerter Indie-Platformer, erscheint am 14. Dezember auf allerlei Plattformen. Das Spiel wurde bereits im Juni als Early Access-Titel für den PC veröffentlicht, doch nun erscheint der charmante Titel auch für Android, iOS, Google Stadia, die Nintendo Switch, Playstation 4 und auf der Xbox One. Zusätzlich gesellen sich eine Epic Games Store- und GOG-Version dazu.

Das preisgekrönte Spiel lässt seine Spieler in das Mikrofon summen und singen, um auf die Plattformen zu gelangen und Rätsel zu lösen. Ob ihr eure Stimmbänder gekonnt oder eben nicht gekonnt im Griff habt, zählt hierbei nicht. Keine Angst also bei schiefen Tönen. Insgesamt soll One Hand Clapping ein fünfstündiges Abenteuer bieten, mit sechs einzigartigen Umgebungen. Ein interessanter Platformer-Titel, den Indie-Fans im Auge behalten sollten.