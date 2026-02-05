Stiefsohn Norwegens Kronprinz bricht vor Gericht zusammen und bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe

HQ

Marius Borg Høiby, der Stiefsohn des norwegischen Kronprinzen, brach am Mittwoch in Tränen aus, als er erstmals in einem hochkarätigen Prozess wegen Vergewaltigung und häuslicher Gewalt aussagte, der die königliche Familie des Landes erschüttert hat. Vor einem vollbesetzten Osloer Gerichtssaal bestritt der 29-Jährige, dass die auf seinem Handy gefundenen Videos Vergewaltigungen zeigten, und bestand darauf, dass die sexuellen Begegnungen einvernehmlich gewesen seien.

Høiby, der sich mit 38 Anklagepunkten konfrontiert sieht und bei einer Verurteilung wegen der schwerwiegendsten Vergehen eine lange Haftstrafe erhalten könnte, sagte, das Aufwachsen unter ständiger medialer Beobachtung habe ihn tief getroffen. Er beschrieb ein Leben, das von Alkohol, Partys und dem Verlangen nach Bestätigung geprägt war, und sagte dem Gericht, dass nur wenige Menschen den Druck verstehen könnten, von der Presse seit ihrer frühen Kindheit verfolgt zu werden.

Marius Borg Høiby // Shutterstock

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass einige der Aufnahmen sexuelle Handlungen zeigen, die während einer bewusstlosen Frau ausgeführt wurden, wie Høiby entschieden zurückwies. Er räumte ein, Sex mit der betreffenden Frau gehabt zu haben, bestritt jedoch, ohne Zustimmung gefilmt oder eine Handlung ohne Zustimmung begangen zu haben, und erklärte, dass er solches Material niemals behalten hätte, wenn er glaube, es deute auf einen Übergriff hin.

Der Fall hat den Druck auf die norwegische Monarchie in einer Zeit zunehmender öffentlicher Beobachtung verstärkt. Während der Prozess bis März andauert, haben die Folgen bereits den königlichen Haushalt erreicht: Kronprinzessin Mette-Marit hat eine geplante Auslandsreise abgesagt und neue Umfragen zeigen eine sinkende Unterstützung für die Monarchie in der norwegischen Öffentlichkeit...