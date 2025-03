Steven Yeun spielt 18 Rollen in der kommenden Folge von Invincible

HQ

Die dritte Staffel von Invincible rückt immer näher an den Abschluss. Sechs Episoden wurden bereits ausgestrahlt und es sind nur noch zwei Episoden übrig, von denen eine in ein paar Tagen am 6. März debütiert. Dies wird eine etwas seltsame Episode, da Hauptdarsteller Steven Yeun (Mark Grayson/Invincible ) nicht nur eine Rolle spielen wird... aber 18 Rollen.

Der Social-Media-Kanal Invincible hat bestätigt, dass Yeun in der kommenden Episode alle 18 Varianten von Invincible spielen wird, und was die Namen der einzelnen Charaktere betrifft, so haben wir sogar eine vollständige Liste erhalten.



Unbesiegbar



Sportlich bevölkerbar



Gefängnis



Nogugglesible



Leinanzich



Movincihawk



Hairvincible



SchwimmbrilleVincible



Belastbar



Nicht maskierbar



Maskierbar



Schnurrbart



Kapuze besiegbar



Unbesiegbar



Viltrumincible



Kugelsicher



Hellblauinzinkbar



Stripevincible



Auf welche dieser verschiedenen Versionen von Invincible freust du dich am meisten, wenn du sie in Aktion siehst?