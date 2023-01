Steven Spielberg will an weiteren TV-Projekten beteiligt sein.

HQ

Der legendäre Regisseur Steven Spielberg hat verraten, dass er an weiteren Fernsehprojekten beteiligt sein möchte und sagt, dass er "eines Tages eine Langform-Serie inszenieren wird".

Der Regisseur, der für seinen jüngsten Film The Fabelmans viel Lob erhalten hat, hat bereits an TV-Projekten wie HBOs Miniserie Band of Brothers gearbeitet, aber er hat in seiner langen Karriere noch nie eine ganze Show persönlich geleitet.

In einer Episode des Smartless Podcast (via Variety) scheint Spielberg sicherlich daran interessiert zu sein, das Fernsehen zu inszenieren, und hat gesagt, dass er Mare of Easttown genommen hätte, wenn es ihm angeboten worden wäre.

Er hätte seinen Oscar-Gewinner Lincoln 2012 laut dem Interview fast auch zu einer 6-stündigen Show gemacht, entschied sich aber später, die Produktion stattdessen zu verfilmen.

Möchten Sie eine von Steven Spielberg inszenierte TV-Show sehen? Welche Geschichte passt am besten zu dem legendären Regisseur? Lassen Sie es uns wissen.