Stellaris: Console Edition erscheint im Juni physisch

Publisher Koch Media und Paradox Interactive wollen Stellaris: Die Konsolenedition am 9. Juni in physischer Version bei ausgewählten Einzelhändlern in Europa, Australien und Neuseeland veröffentlichen. Bespielt werden Playstation 4 und Xbox One, denn auf diesen Plattformen wurde die Benutzeroberfläche für Konsolensysteme entsprechend angepasst. Stellaris: Console Edition ist inhaltlich ansonsten das gleiche Science-Fiction-Strategiespiel mit tiefgreifendem Gameplay und verschiedenen Alien-Rassen, das ihr bereits kennen werdet. 40 Euro kostet das Paket digital (online ist es bereits verfügbar), die Handelsversion könnte da noch einmal 10 Euro drauflegen. Der enthaltene DLC-Umfang wurde leider nicht kommuniziert.