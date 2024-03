Stellar Blade kündigt Demo-Veröffentlichung am 29. März an

HQ

Stellar Blade ist der nächste große PlayStation-Exklusivtitel, der in etwas mehr als einem Monat, am 26. April, erscheint. Da es sich um eine brandneue IP handelt, hat Sony beschlossen, dass es für die Spieler an der Zeit ist, aus erster Hand zu erfahren, worum es in diesem Action-Titel gehen wird.

Stellar Blade wird seine kostenlose Demo am 29. März (Karfreitag) um 14:00 Uhr GMT/ 15:00 Uhr MEZ veröffentlichen. Da es sich um einen Feiertag handelt, sind wir sicher, dass dies eine großartige Möglichkeit sein wird, das Wochenende zu verbringen. Laut der Pressemitteilung beginnt die Demo mit dem Anfang des Spiels und durchläuft das Tutorial, in dem EVE als Teil der 7th Air Squadron auf der Erde landet, um die Naytiba-Bedrohung zu bekämpfen.

Shift Up hat auch bestätigt, dass diejenigen, die den ersten Teil der Demo abgeschlossen haben, in der Lage sein werden, ihre Speicherdatei auf die Startversion zu übertragen, so dass es nicht notwendig ist, sie erneut durchzugehen.