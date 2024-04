Stellar Blade Entwickler arbeiten bereits an ihrem nächsten Spiel

HQ

Stellar Blade - dank seines aufregenden Gameplays, des interessanten Schauplatzes und absolut nichts mit dem Aussehen der Hauptfigur zu tun - entwickelt sich zu einem der größten Starts im April. Es scheint, dass sich der Entwickler hinter dem Projekt dieses potenziellen Erfolgs bewusst ist und bereits auf sein nächstes Projekt blickt.

Auf der Website von Shift-Up können wir mehrere offene Stellen für ein neues Projekt entdecken, bei dem es sich um ein Sci-Fi-Actionspiel handeln wird. Das klingt ziemlich ähnlich wie Stellar Blade, aber es gibt einen kleinen Haken. Dieses Spiel wird für PC, Konsolen und mobile Geräte entwickelt.

Das bedeutet wahrscheinlich, dass etwas auf dem Niveau von Stellar Blade in Bezug auf Grafik und Leistung nicht in Frage kommt, aber es schließt einen Nachfolgetitel nicht aus. Wir müssen abwarten, was Shift-Up auf Lager hat.