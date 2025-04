HQ

Ich bin ein großer Fan von Spielen wie Uncharted und Tomb Raider. Ich liebe es, wie das Genre Stealth, Klettern und Geschichtenerzählen zu einem köstlichen Cocktail mischt, bei dem man sich ständig ein bisschen cooler fühlt, als man wirklich ist. Und vor allem das neue Indiana Jones -Spiel hat diese alte Leidenschaft wiederbelebt. Als ich also Steel Seed sah, das heute, am 22. April, für PC und PlayStation 5 erscheint, war ich sofort neugierig. Ein Spiel aus dem gleichen Genre? Ja bitte! Es wurde von Storm in a Teacup entwickelt, einem italienischen Entwickler mit einigen Spielen in ihrem Lebenslauf, aber nichts, was ich zuvor angefasst habe. Aber der Trailer sah cool aus, also habe ich mein Osterfest damit verbracht, mich damit zu beschäftigen.

Eines meiner Lieblingsdinge an Stealth-/Action-/Abenteuerspielen ist, dass sie oft eine starke Geschichte haben. Denken Sie an The Last of Us, Tomb Raider und jetzt Indiana Jones. Steel Seed versucht mit einer Geschichte, die wie so viele andere dieser Tage in einer postapokalyptischen Zukunft spielt, daran anzuknüpfen. Du schlüpfst in die Rolle von Zoe, einer jungen Frau, deren Bewusstsein in einen Roboterkörper hochgeladen wurde. Sie wacht auf, lange nachdem die Welt dunkel geworden ist und ohne viel Erinnerung an ihre Vergangenheit. Ein klassischer Start, aber er funktioniert. Sie macht sich auf die Suche nach der Wahrheit über das, was passiert ist, und der Schlüssel zu all dem scheint ihr Vater zu sein, ein zwielichtiger CEO, der früher für ein Unternehmen gearbeitet hat, das den Planeten retten wollte. Spoiler: Das lief nicht so gut.

Zoe wird von einer kleinen Drohne namens Koby begleitet, einer Miniatur-R2-D2, die nichts Verständliches sagt, aber piept und liebevoll durch das Abenteuer hüpft. Koby wird sowohl im Kampf als auch im Schleichen schnell unentbehrlich. Und dann ist da natürlich noch ein größerer Roboterfreund, der offensichtlich mehr weiß, als er sagt, der Zoe aber bei ihrer Mission hilft. Die Sprachausgabe und die Charaktergalerie sind passabel, wenn alles gesagt und getan ist. Es ist nicht auf Augenhöhe mit den Giganten, aber es funktioniert. Das Gameplay des Spiels basiert auf drei Elementen: Stealth, Plattforming und Kampf. Gehen wir sie nacheinander an.

Der Stealth-Teil funktioniert ziemlich gut. Du schleichst als Zoe in riesigen Stahlkonstruktionen voller patrouillierender Roboter herum, die keine Angst davor haben, dich zu verprügeln. Es kann eine gute Idee sein, eine direkte Konfrontation zu vermeiden, besonders wenn die Feinde in Scharen kommen. Das Spiel gibt dir jedoch mehrere Werkzeuge an die Hand, um mit diesen Situationen umzugehen. Zoe kann sich in Tarnfeldern verstecken, unsichtbaren Zonen, die sie vor Feinden verbergen. Du kannst dich hinter einen Roboter schleichen und ihn schnell verprügeln, oder du kannst Koby taktisch einsetzen, um die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zu ziehen, indem du kleine Projektile an anderer Stelle abschießt. Es ermöglicht dir, raffinierte Manöver zu planen und auszuführen, und es fühlt sich wirklich befriedigend an, wenn du einen Raum räumst, ohne entdeckt zu werden.

Es ist jedoch nicht ohne Probleme. Koby kann erkannt und k.o. gesetzt werden, und man muss eine Minute warten, bis er neu startet. Nicht die größte Strafe der Welt, aber genug, um den Spielfluss zu ruinieren, wenn es oft passiert. Und dann gibt es noch ein bisschen klassischen "Jank": Es kann mühsam sein, sich richtig gegen die Deckung zu lehnen, was besonders frustrierend ist, wenn man versucht, ein gerissener Ninja zu sein und der Charakter stattdessen hinter einer Kiste hin und her tanzt.

Der Jump'n'Run-Teil, bei dem du von Balken zu Balken springst und wie ein metallischer Lara Croft kletterst, funktioniert größtenteils gut. Man bekommt ein Gefühl für Höhen und gefährliche Umgebungen, aber wie in vielen Spielen kann die Kamera eine Qual sein. Einige Sprünge fühlen sich etwas unsicher an, und ich bin sogar ein paar Mal in den Abgrund gefallen, während ich Schimpfwörter in den Bildschirm gerufen habe. Es ist aber nicht verheerend, und die Checkpoints sind zum Glück fair.

Das Kampfsystem ist... Nun, es gibt sie. Du hast zwei Angriffe: einen schnellen und einen schweren. Der schnelle kitzelt die Feinde und der schwere fühlt sich an, als würde es ewig dauern, bis er schwingt. Es funktioniert alles am besten mit einem Controller, meine Tastatur fühlte sich während des Schlagwechsels etwas klobig an. Du kannst Angriffe umgehen, aber es gibt kein wirkliches Parieren, wodurch sich der Kampf etwas einfach anfühlt. Es ist klar, dass Stealth die Hauptspielweise sein soll und dass die Kämpfe hauptsächlich als Backup dienen, falls (oder wenn) der Plan fehlschlägt.

Aber eine Sache, die das Spiel wirklich gut macht, ist sein Skill-Baum. Neue Fähigkeiten schaltest du nicht frei, indem du Fertigkeitspunkte in einer Truhe findest, sondern indem du bestimmte Aktionen ausführst. Wenn du zum Beispiel drei perfekte Ausweichmanöver hintereinander schaffst, kannst du eine neue Fähigkeit bekommen, die das verbessert. Es gibt ein Gefühl des Fortschritts, das direkt mit der Art und Weise zusammenhängt, wie man spielt. Ein bisschen wie Starfield, und es ist definitiv ein Ansatz, von dem ich hoffe, dass mehr Spiele ihn kopieren.

Was die Präsentation angeht, ist Steel Seed nicht gerade bahnbrechend, aber es ist hübsch genug und läuft flüssig mit stabilen 60 fps. Die Welt, eine riesige Metallkugel, durch die du dich bewegst, ist sowohl klaustrophobisch als auch beeindruckend groß. Es ist eine ziemliche Leistung, einen Ort sowohl beengt als auch unendlich wirken zu lassen. Die Farbpalette tendiert zu dunkel und industriell, so dass die Vielfalt etwas besser sein könnte und ich nach stundenlangen braunen, rostigen Gängen einige frische Farben und eine neue Umgebung vermisst habe. Aber es gibt Atmosphäre, und es funktioniert.

Es gibt auch klassische Sequenzen, in denen du vor riesigen Robotern davonläufst, die die Umgebung hinter dir zerstören. Ein falscher Sprung und du bist tot, aber zum Glück ist das Spiel gut mit Checkpoints. Man muss nicht zehn Minuten Wiederholung machen, um es noch einmal zu versuchen, und das weiß ich sehr zu schätzen.

Was ist also die Schlussfolgerung? Steel Seed ist ein spannender Versuch, es mit den großen Jungs des Stealth-Action-Genres aufzunehmen. Es erreicht nicht ganz das Niveau von Uncharted oder The Last of Us, muss es aber auch nicht. Es ist charmant, macht Spaß und ist manchmal ziemlich cool, und obwohl es ein bisschen technisches Ruckeln und ein paar rostige Schrauben im Kampf und in der Steuerung gibt, überwiegen die guten Teile, um alles lohnenswert zu machen. Ich hoffe, dass die Entwickler an dieses Universum anknüpfen dürfen, denn mit etwas mehr Geld und etwas mehr Feinschliff könnte das nächste Spiel der Reihe etwas ganz Besonderes werden.