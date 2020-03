Steam stellt dank Coronavirus einen neuen Spielerrekord auf

Um die Ausbreitung des Coronavirus aufzuhalten sollten wir derzeit zu Hause bleiben und Kontakt mit anderen Menschen reduzieren. Die Auswirkung dieser vorsorgenden Quarantäne-Situation zieht nicht nur negative Schlagzeilen nach sich, da es auch in solchen Zeiten Gewinner gibt. Die Statistiken von Valve zeigen an, dass gestern gleichzeitig 20.313.476 Benutzer auf Steam unterwegs waren. Das dürfte nach unserem Wissen ein neuer Rekord für die Distributionsplattform sein. Das Spiele, das zu dieser Zeit an meisten gezockt wurde, ist übrigens Counter-Strike: Global Offensive mit über einer Million aktiven Spielern.