Steam startet seinen Winterschlussverkauf

Der Winterverkauf von Steam ist endlich da, läuft über die Weihnachtszeit und bis ins neue Jahr hinein, mit Angeboten auf dem gesamten digitalen Marktplatz, die bis zum 5. Januar verfügbar sind.

Der digitale Marktplatz von Valve mag mehr Konkurrenten im PC-Bereich haben als in den Vorjahren, wobei der Epic Games Store und Twitch Prime ständig kostenlose Spiele anbieten, aber nichts hat den Ruf eines guten altmodischen Steam-Verkaufs.

Es gibt einige tolle Angebote in diesem Jahr, mit dem, was sich anfühlt, als ob der größte Teil des Steam-Shops eine Art Rabatt bietet. Sogar einige große Namen im PC-Gaming in diesem Jahr wie Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare 2 und Stray haben einen ordentlichen Teil ihres Preises gesenkt.

Werden Sie dieses Jahr beim Winterschlussverkauf etwas abholen? Sie können hier auf die Steam-Shop-Seite zugreifen.