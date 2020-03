Steam limitiert automatische Updates aufgrund extremer Nachfrage

Valve gab gestern bekannt, dass sie sich aufgrund des erhöhten Datenverkehrs im Steam-Netzwerk dazu gezwungen sehen, vorbeugende Maßnahmen einzuleiten, um die Bandbreite des Dienstes im Griff zu behalten. Bis auf weiteres wurden automatische Updates deshalb zurückgefahren, um die Last auf ihre Serverfarmen zu "verteilen", so Valve. Das bedeutet für euch im Grunde nur, dass ihr unbeliebte Spiele manuell aktualisieren müsst. Steam selbst hält aktuell lediglich die beliebtes Spiele, die in den letzten drei Tagen gespielt wurden, von selbst auf dem neuesten Stand. Alles andere muss manuell aktualisiert werden, fast so wie bei den Höhlenmenschen.