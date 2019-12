State-of-Decay-Entwickler eröffnen zweites Studio

Bei Microsoft arbeiten aktuell 15 interne Teams an verschiedenen Exklusivspielen für die Xbox und Windows 10. Das Studio hinter der State-of-Decay-Reihe, Undead Labs, hat nach dem großen Erfolg ihres aktuellen Zombiespiels ein zweites Team engagiert. Auf der Webseite des Entwicklers steht, dass ein neues Büro in New Orleans, Louisiana, eröffnet wurde, das der Chef und Gründer Jeff Strain leitet. Laut dem Studio sollen dort die Arbeiten an einer neuen IP beginnen, während sich das bestehende Team um die Zukunft von State of Decay kümmert.