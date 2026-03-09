HQ

Starship Troopers war schon immer ein großartiger Film, auch wenn er als Satire darauf geschaffen wurde, wie leicht Menschen in Autoritarismus hineingezogen werden und ihre Feinde entmenschlichen. Das ist auch ein fester Bestandteil des neuen Spiels Starship Troopers: Ultimate Bug War! Als ich mich mit dem Titel hinsetzte, wurde mir klar, dass das überhaupt nicht das war, was ich erwartet hatte. Ich dachte vorher, dass dies ein äußerst mittelmäßiges Spiel sein könnte, aber ich lag völlig falsch, denn was ich erlebte, war ein ziemlich intensives, von Doom inspiriertes Actionspiel, das die Satire der Verfilmung einfängt, großartige Zwischensequenzen bietet und uns sogar erlaubt, als Insekten zu spielen.

Der Star dieses Spiels sind wahrscheinlich die Zwischensequenzen mit Rico und Dietz, in denen ersterer von seinem ursprünglichen Schauspieler Casper Van Dien dargestellt wird, der mit seinen Fans auch Starship Troopers: Extermination und Starship Troopers: Continuum spielt, sodass er mit dem Medium vertraut ist. Wir lernen außerdem eine harte Kriegsveteranin namens Samantha Dietz kennen, gespielt von Charlotta Mohlin. Beide sind in einigen der satirischsten und unterhaltsamsten Zwischensequenzen zu sehen, die ich seit Langem gesehen habe, und das erinnert sehr an die leicht nerdigen Zwischensequenzen aus Command & Conquer, die ich liebe. In diesem Titel sind sie mit Humor gemacht, um zu unterhalten, und das ist offensichtlich. Die Geschichte dreht sich um Samantha Dietz' Rolle während des Konflikts, und sie ist auch die Figur, die man spielt, und obwohl das Erzählen eine große Rolle spielt, interessieren mich diese Figuren selten. Es gibt keine wirkliche Ernsthaftigkeit in der Erzählung, aber ich mag, dass sie etwas oberflächlich wirkt, da sie das Gameplay ergänzt.

Das Menü ist ziemlich unterhaltsam und erinnert an ältere Spiele. Man klickt auf einen Raum und der Raum führt einen in einen anderen Raum, um eine Mission oder etwas anderes zu starten.

Das Spiel selbst ist in Level unterteilt, die man abschließen kann. Die Struktur erinnert an Spiele aus den 1990er Jahren, in denen du große Umgebungen voller Geheimnisse findest und darin Missionen erledigst. Es gibt viele Feinde, und deine Werkzeuge sind mächtige Waffen, Luftangriffe, Fahrzeuge und Granaten, außerdem kannst du Verstärkung rufen, die genauso funktionieren wie die Waffenkapseln, die Menschen an Master Chief schicken, wenn er sich auf der Ringwelt in Halo 2 aufhält. Es ist eine wunderbare Mischung aus Mechaniken, Action und Gameplay-Elementen, und obwohl es schon eine Weile her ist, dass ich einen "Boomer-Shooter" getestet habe, finde ich diesen hier gut. Du hast deine klassischen Medkits, Rüstungen, Waffen und andere Gegenstände, die du regelmäßig aufsammeln kannst. Die Gegner sind nicht sehr schlau, aber das müssen sie in diesem Kontext auch nicht sein, denn du spielst es, um Gegner mit Maschinengewehren zu zerquetschen und Dinge zu majestätischer Musik und ikonischer Synchronisation in die Luft zu jagen.

Werbung:

Ein weiteres unterhaltsames Feature ist nicht nur die Einzelspieler-Kampagne als Mensch, sondern auch die Missionen, bei denen man die Insekten steuern kann, die ich als Spielerin unterhaltsamer fand. Die Missionen stehen nicht im Mittelpunkt und sind deutlich weniger als die für Menschen. Du spielst als Assassinenkäfer, der drei Formen aktiviert hat, und das prägt, was er kann und wie er funktioniert. In der Kriegerform kannst du regelmäßig besser angreifen und Gesundheit wiederherstellen, in der Hopper-Form kannst du lange Strecken fliegen und sie nutzen, um Gebäude, verbündete Nester und andere Dinge zu sehen, und in ihrer Endform, der Tanker-Form, kannst du einen Flammenwerfer benutzen und mehr Schaden aushalten, allerdings musst du für diese letzte Form die Anzeige aufbauen. Man kann auch Fähigkeiten nutzen, um Gegner zu rekrutieren und Angriffe auf Menschen zu lenken, was einen spannenden Nebenmodus ergibt, mit dem ich ziemlich viel Spaß hatte.

Berühmte Persönlichkeiten kehren zurück.

Die Optik ist etwas seltsam, da du als Spieler einen Charakter in voller 3D hast und alle Gegner in 2D sind, was besonders in den Insektenmissionen auffällt, wo du es in der Third-Person-Perspektive siehst und dann 2D-Gegner angreifst. Das ist eine kleine Beschwerde, denn ich finde, das markante Design funktioniert. Es ist kein besonders schönes Spiel, aber es funktioniert. Vor allem die Musik, die Synchronisation und das Branding verleihen diesem Titel den Mehrwert, aber auch der Charme von Ego-Shootern der 1990er Jahre findet sich, auch wenn Effekte und Optik etwas veraltet wirken. Die Musik ist jedoch brillant, und Auroch Digital hat sich von den Filmen inspirieren lassen, obwohl sie von den Entwicklern geschaffen wurden. Auch die Effekte klingen ordentlich, obwohl die Entwickler es als Retro-Shooter gestaltet haben. Abgesehen davon ist es nicht anspruchsvoll und läuft wie Butter, und ich habe fast keine Bugs gesehen (technische, keine Gegner, da es viele von letzteren gibt...) und ich hatte keine Abstürze.

Obwohl das Kernerlebnis deutlich besser ist als erwartet, gibt es ein paar Dinge zu kritisieren. Zum einen stehen deine Verbündeten oft im Weg, indem sie an Stellen stehen, an denen du sie anschlägst, statt den Feind. Die Missionsvielfalt ist etwas begrenzt, und das Setup wird oft etwas repetitiv. Die Anzahl der Level ist ebenfalls begrenzt, sodass du vielleicht nicht ewig mit diesem Spiel verbringst, sondern etwa 10 Stunden. Obwohl die Level groß sind, können sie relativ schnell abgeschlossen werden, doch ich finde, das Leveldesign ist ziemlich abwechslungsreich, auch wenn die Missionen oft repetitiv sind.

Werbung:

Auch wenn es wenig zu kritisieren gibt, fühlt es sich gut an, Schrotflinten, automatische Karabiner, Granaten, nuklear bewaffnete Raketenwerfer und Roboteranzüge zu benutzen. Die Insekten wirken auch sehr bedrückend mit ihren Nahkampfangriffen, die buchsbuchstäblich den Boden enthaupten und mit Blut verschmieren, und ihre Flammenwerfer sind ein weiterer Favorit, ebenso wie die Fähigkeit, verbündete Insekten in feindliche Basen zu schicken. Das wird dich als Spieler wahrscheinlich nicht herausfordern, sondern vielmehr klischeehaft, altmodisch und ziemlich spaßig sein. Es ist offensichtlich, dass es sich selbst nicht allzu ernst nimmt, angesichts der Zwischensequenzen und der Tatsache, dass man nach jeder Mission Punkte und Sterne bekommt.

Es gibt eine gute Vielfalt an Umgebungen, und es macht genauso viel Spaß, in tropischen Paradiesen Insekten zu jagen wie auf Wüstenplaneten.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! ist ein gutes Spiel, das dich ein Dutzend Stunden lang unterhalten wird, und es ist wahrscheinlich das beste Spiel der Reihe, zusammen mit Starship Troopers: Terran Command. Wenn du ein paar Stunden für ein Retro-Spiel hast, könnte dieses etwas für dich sein. Es erinnert sehr an Boltgun, da Auroch Digital auch diesen Titel erschaffen hat, auch wenn es das Gefühl von Insekten, die übereinander klettern, nicht ganz einfängt wie Starship Troopers: Extermination oder Starship Troopers von 2005, ist es ein wirklich gutes Actionspiel. Wenn man die Grafik und 2D-Modelle erträgt, wird man mit einer Geschichte verwöhnt, die nach dem Film von 1997 spielt und intensive Action, gute Musik, ein unterhaltsames Setting und einen Retro-Stil bietet, der funktioniert. Wenn du Starship Troopers und klassischen Doom oder Boltgun magst, solltest du dir das mal anschauen, denn es ist einfach wirklich unterhaltsam.

Die Erfahrung ist selten ernst.