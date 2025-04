Starseeker: Astroneer Expeditions bringt eine Multiplayer-Entdeckungsreise auf Nintendo Switch 2

Es war nur kurz, aber eine der brandneuen Ankündigungen, die gestern auf der Nintendo Switch 2 Direct erschienen sind, war ein neues Projekt des Entwicklers System Era Softworks. Dieses Spiel, das von Devolver Digital veröffentlicht werden soll, ist ein Spin-off namens Starseeker: Astroneer Expeditions, und es ist ein Multiplayer-Titel, der irgendwann im Jahr 2026 auf dem Switch 2 (und PC, PlayStation und Xbox) erscheinen wird.

Was das Spiel den Fans bieten wird, so wurde uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass es sich um eine "Multiplayer-Reise voller Entdeckungen, kooperativer Expeditionen und Kameradschaft" handelt. Die Spieler müssen Teil der ESS Starseeker -Crew werden, deren Ziel es ist, eine Reihe von Herausforderungen und Zielen anzunehmen, die durch die Erkundung einer Ansammlung von Planeten in mehreren Sternensystemen erfüllt werden müssen.

Um diese Ziele zu erreichen, wird Starseeker eine Reihe von Werkzeugen bereitstellen und auch einen Haufen gefährlicher Flora und anderer Kräfte sehen, die es zu vermeiden und zu überwinden gilt.

Für diejenigen, die sich fragen, was die Enthüllung von Starseeker für die Zukunft von Astroneer bedeutet, hat der Entwickler Folgendes erklärt: "Astoneer-Fans können sicher sein, dass das Originalspiel neben seinem neuen Begleiter mit mehr Updates und Inhalten für die kommenden Jahre weiterleben wird."

Während ihr den Starseeker -Trailer und ein paar Bilder unten sehen könnt, könnt ihr später in diesem Jahr in einer speziellen Übertragung weitere Informationen zum Spiel erwarten.