Starmer- und Xi-Hagel-Reset in den Beziehungen zwischen Großbritannien und China

Der britische Premierminister Keir Starmer und der chinesische Präsident Xi Jinping erklärten während der Gespräche in Peking einen Neustart der Beziehungen und hoben die neue wirtschaftliche Zusammenarbeit hervor, darunter eine AstraZeneca-Investition von 15 Milliarden Dollar in China. "Wachstum im eigenen Land ist direkt mit unserem Engagement mit den größten Mächten der Welt verbunden", sagte Starmer.

Das Treffen markierte den ersten Besuch eines britischen Premierministers in China seit 2018. Starmer verbrachte mehrere Stunden mit Xi in formellen Gesprächen und einem Arbeitsessen, das sich mit Handel, Sicherheit, Russlands Krieg in der Ukraine und Menschenrechten beschäftigte. Er beschrieb die Beziehung als in einer "starken Lage" und bestätigte Fortschritte in den Gesprächen zur Reduzierung der Zölle auf britischen Whisky. Großbritannien gab außerdem bekannt, dass Kurzzeitbesucher in China für Aufenthalte unter 30 Tagen kein Visum mehr benötigen.

Starmer, der im eigenen Land Wirtschaftswachstum anstrebt, hat trotz anhaltender Bedenken über Spionage und politische Freiheiten den Wiederaufbau der Beziehungen zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt priorisiert. Xi sagte, die Beziehungen hätten "Wendungen und Wendungen" durchlaufen, die keinem der beiden Ländern gedient hätten, und forderten eine langfristige Partnerschaft, die die Zeit überdauern könne.

Der Besuch erfolgt, während allewestlichen Verbündeten ihre globalen Partnerschaften angesichts der Spannungen mit US-Präsident Donald Trump neu bewerten. Starmer sicherte außerdem eine Vereinbarung mit Peking zur Zusammenarbeit gegen Migrantenschmuggelnetzwerke, mit Fokus auf den Informationsaustausch und die Begrenzung des Missbrauchs chinesischer Bootsmotoren, die bei Kanalüberquerungen eingesetzt werden...