StarLadder Budapest Major 2025: Hier sind die 32 bestätigten Teams
Das Turnier wird eines der letzten des Jahres sein, es beginnt Ende November und endet Mitte Dezember.
Die Wettkampfsaison 2025Counter-Strike 2 neigt sich dem Ende zu, aber sie ist noch nicht vorbei. Es gibt noch eine Handvoll Veranstaltungen, auf die man sich freuen kann, darunter IEM Chengdu und sogar die StarLadder Budapest Major 2025. Dies wird ein großes Event, bei dem 32 Teams teilnehmen und um einen Teil des Preispools von 1,25 Millionen US-Dollar kämpfen. Es beginnt am 24. November und läuft bis zum 14. Dezember, und in diesem Sinne wurden nun die 32 teilnehmenden Teams bestätigt.
StarLadder Budapest Major 2025 Teams:
- FaZe Clan
- GamerLegion
- Ninjas in Pyjamas
- B8
- Parivision
- Fnatic
- Legacy
- Imperial Esports
- M80
- NRG
- Fluxo
- Red Canids
- Lynn Vision
- The Huns
- FlyQuest
- Rare Atom
- Team Vitality
- Team Spirit
- Team Falcons
- Mouz
- G2 Esports
- Furia
- PaiN Gaming
- The MongolZ
- Aurora
- Natus Vincere
- Astralis
- 3DMax
- Team Liquid
- MiBR
- Passion US
- Tyloo
Wer aus diesen 32 Mannschaften ist deiner Meinung nach der Favorit auf den Turniersieg?