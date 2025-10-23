StarLadder Budapest Major 2025: Hier sind die 32 bestätigten Teams

HQ

Die Wettkampfsaison 2025Counter-Strike 2 neigt sich dem Ende zu, aber sie ist noch nicht vorbei. Es gibt noch eine Handvoll Veranstaltungen, auf die man sich freuen kann, darunter IEM Chengdu und sogar die StarLadder Budapest Major 2025. Dies wird ein großes Event, bei dem 32 Teams teilnehmen und um einen Teil des Preispools von 1,25 Millionen US-Dollar kämpfen. Es beginnt am 24. November und läuft bis zum 14. Dezember, und in diesem Sinne wurden nun die 32 teilnehmenden Teams bestätigt.

StarLadder Budapest Major 2025 Teams:



FaZe Clan



GamerLegion



Ninjas in Pyjamas



B8



Parivision



Fnatic



Legacy



Imperial Esports



M80



NRG



Fluxo



Red Canids



Lynn Vision



The Huns



FlyQuest



Rare Atom



Team Vitality



Team Spirit



Team Falcons



Mouz



G2 Esports



Furia



PaiN Gaming



The MongolZ



Aurora



Natus Vincere



Astralis



3DMax



Team Liquid



MiBR



Passion US



Tyloo



Wer aus diesen 32 Mannschaften ist deiner Meinung nach der Favorit auf den Turniersieg?