Starfield: Zerbrochener Raum

Ich gehöre zu den Leuten, die Starfield mögen. Nein, ich glaube nicht, dass es ein Meisterwerk ist, und es ist auch keine gigantische technologische oder künstlerische Errungenschaft. Aber normalerweise, vor allem online, gibt es eine Lücke zwischen erfüllten Erwartungen und analytischer, maßvoller Kritik, und nur weil Starfield einem bestimmten Spieler nicht das gleiche Gefühl vermitteln kann wie The Elder Scrolls V: Skyrim oder Fallout 3 bedeutet das nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist.

Gleichzeitig lässt sich das offensichtliche Bedürfnis selbst der überzeugtesten Todd Howard-Anhänger nicht abstreiten. Alle wünschen sich, dass Bethesda seine wichtigsten Systeme genauer unter die Lupe nimmt, sie aktualisiert, innovativ vorgeht und neue Ansätze zur Umsetzung seiner Formel findet. Ob dies im kommenden The Elder Scrolls VI der Fall sein wird, bleibt ungewiss, aber eines ist mit Sicherheit klar: Shattered Space ist "nur" eine Erweiterung von Starfield.

Das bedeutet, dass wenn das Basisspiel nichts für Sie getan hat, diese Erweiterung auch absolut nichts tun wird, um Sie zu überzeugen. Bethesda empfiehlt, die Inhalte nach Level 35 in Angriff zu nehmen, daher ist es ideal für Spieler, die die Settled Systems ' Hunderte von Stunden an Inhalten entweder fast oder vollständig besiegt haben, und alles an Shattered Space riecht danach, dass Bethesda direkter mit denen sprechen möchte, die bereits ihre sehr spezifische Art und Weise lieben, ein Einzelspieler-RPG-Erlebnis zu strukturieren - im Guten wie im Schlechten.

Die eigentliche Reise von der Entdeckung einer scheinbar verlassenen Raumstation eines House Va'ruun Forschungsteams, wo ein rätselhaftes Ereignis einer Reihe mysteriöser Experimente ein Ende gesetzt hat, bis zur Landung auf dem Heimatplaneten der Fraktion, Va''ruun'kai, ist gar nicht so schlecht. Mit internen Streitigkeiten, unerklärlichen Ereignissen und vielen wichtigen Entscheidungen, die es zu treffen gilt, ist House Va'ruun zweifellos einer der interessanteren Charaktere in diesem Universum. Starfield: Shattered Space feuert auf die Zylinder, die das Spiel überhaupt erst von der Startrampe gebracht haben, und wenn man sich einig ist, dass dies eine vertraute Wiedervereinigung von Mechaniken, Fortschritt und Dialogen ist, dann ist es ein unterhaltsames Erlebnis.

Va'ruun'kai ist auch weitaus zusammenhängender als andere Orte im Starfield -Universum, da dieser eine Planet alles von Shattered Space ausmacht. Das bedeutet nicht, dass die Oberfläche des Planeten mit tiefgründigen Inhalten gesättigt ist, wie in Skyrim, wo jeder Zentimeter handgefertigt wirkt. Va'ruun'kai hat keine automatisch generierten Elemente und wurde natürlich von Bethesda Game Studios entworfen, aber Starfield hat schon immer Breite und Tiefe bevorzugt, und das zeigt sich auch hier, besonders in bestimmten Nebenmissionen, in denen man immer noch als Postbote oder einfacher Henker oder eine Mischung aus beidem fungiert, wo es sich anfühlt, als würde man ein MMORPG von vor 15 Jahren spielen - oder sogar World of Warcraft bis zum heutigen Tag.

Aber es ist alles passabel, von den ziemlich soliden eigenständigen Hauptmissionen, die House Va'runn ausarbeiten, eine mysteriöse Explosion berühren, die Teile von Va'ruun'kais Oberfläche unbewohnbar gemacht hat und was die Great Serpent wirklich ist, bis hin zum Gameplay, das man entweder hasst oder liebt, zu hassen.

Wenn du mich fragst, ist das größte Problem von Shattered Space, wie begrenzt das alles ist. Es gibt keine Strukturen, Mechaniken oder Systeme, die du von Shattered Space in dieses unendliche Universum mitnehmen kannst, in dem unzählige andere Abenteuer auf dich warten. Es hätten bewohnbare und anpassbare Raumstationen sein können, es hätten neue Gefährten mit ihren eigenen tiefgründigen Questreihen sein können, es hätten neue handgefertigte Dungeons auf anderen Planeten als Va'ruun'kai sein können - die Möglichkeiten sind so vielfältig, fast endlos, weil Starfield so riesig ist. Stattdessen wollte ich am Ende einfach mehr als das, was ich bekam, gerade weil Starfield nicht per se an Inhalten mangelt, sondern es fehlen zusätzliche Systeme, die die Erkundung dieser Inhalte immersiver, nahtloser und dynamischer machen. Shattered Space gibt Ihnen im Grunde nur diese eigenständige Geschichte in einer kleinen Ecke des Universums. Für einige kann es als frischer Wind angesehen werden, aber für Starfield scheint es zu begrenzt und nicht im Sinne des Spiels zu sein. Viele sind der Meinung, dass der Weltraumkampf ein Aspekt ist, bei dem das Spiel wirklich überarbeitet werden muss - Bethesda reagiert, indem es überhaupt nichts zu Raumschiffen oder den Kämpfen in ihnen hinzufügt. Du sitzt während der gesamten Expansion auf der Bank. Und das sagt eigentlich schon alles.

Starfield hat seit der Veröffentlichung im letzten Jahr sinnvolle Updates erhalten, obwohl die 60-FPS-Einstellung auf der Xbox Series X in etwa 25 % der Fälle mit dieser Bildrate ausgeführt wird. Und es ist beruhigend, dass Bethesda große Pläne für den langfristigen Support des Spiels hat. Aber das scheint eher eine Fußnote als eine transformative Ergänzung zu sein, und es bleibt einfach ziemlich schnell im Kopf hängen, wenn man spielt. Das soll nicht heißen, dass die Erweiterung nicht überwältigend ist, und wenn Sie einfach nur mehr Starfield wollen, ist das genau das, was Sie bekommen.