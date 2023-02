Starfield wird wahrscheinlich eine Collector's Edition erhalten

HQ

Später in dieser Woche wird Bethesda voraussichtlich enthüllen, wann ihr versprochener Starfield-Stream ausgestrahlt wird, nach den neuesten Gerüchten, aber vielleicht haben wir bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns erwartet.

Der ehemalige Bethesda-Mitarbeiter Jonny Roses (zuvor Senior Community Manager) verrät via Twitter, dass "There's a collector's edition" nach Starfield kommt. Er schreibt auch, dass "es keine rein digitale Veröffentlichung ist". Weitere Details werden nicht genannt, und diese beiden Enthüllungen sind natürlich das, was wir erwartet hatten. Trotzdem ist es natürlich schön, etwas zu haben, was fast eine Bestätigung ist.