Starfield wird im September dieses Jahres startbereit sein

Am Ende scheint es, dass Microsoft sein Ziel, Starfield in der ersten Jahreshälfte zu starten, nicht erreichen kann, aber zumindest wissen wir jetzt, wann wir das nächste große Bethesda-Abenteuer erwarten sollten. Starfield erscheint am 6. September 2023 für PC und Xbox Series.

Es war Todd Howard selbst, der im kürzlich veröffentlichten Ankündigungstrailer erschien, um zu erklären, dass es am 11. Juni eine Starfield Direct geben wird, damit wir den Ehrgeiz, den das Studio in das Projekt gesteckt hat, sehen (und verstehen) und vielleicht die Geister derjenigen besänftigen können, die wütend sind, weil sie den Titel nicht früher spielen können.

Auf der anderen Seite zeigt der Trailer ein neues und spektakuläres Gameplay der mehr als tausend Planeten, die wir besuchen können, während wir unser eigenes Weltraumabenteuer erstellen. Sie können die Ankündigung des Veröffentlichungsdatums von Starfield unten lesen.