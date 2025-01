Starfield ursprünglich ein viel blutigeres Spiel werden sollte

HQ

Nach fast einem Jahrzehnt seit Bethesdas letzter großer RPG-Veröffentlichung in Fallout 4 kann man mit Sicherheit sagen, dass die Erwartungen an Starfield hoch waren, und doch war die Resonanz auf das Spiel bei der Veröffentlichung etwas gemischt.

Seitdem hat sich Starfield mit Updates und seinem ersten DLC ziemlich verbessert, aber es ist nicht ganz das Spiel, das sich das Studio vorgestellt hatte. Zumindest ist es viel weniger blutig. Im Gespräch mit Kiwi Talkz erklärte Senior Artist Dennis Mejillones, dass das Spiel anfangs so blutrünstig wie Fallout 4 sein würde.

Aber sowohl technisch als auch thematisch funktionierte das Blut einfach nicht. Was den technischen Aspekt betrifft, so war es anscheinend einfach zu schwierig, das Blut neben den komplizierten Raumanzügen und modifizierbaren Körpern hinzuzufügen. "Man muss den Helm auf eine bestimmte Weise zuschneiden, und er muss sich lösen, und man muss Fleischkappen an der Unterseite anbringen, wo das Fleisch ist." sagte Mejillones.

"Fallout ist in dieser Hinsicht sehr stilisiert. Es soll so sein. Das ist Teil des augenzwinkernden Humors", fuhr er fort und sprach über die tonale Verschiebung zu Starfield. "Für Starfield sollte es definitiv lo-fi und realistischer sein. Wir haben uns sehr von Dingen wie The Expanse und Star Trek inspirieren lassen, also glaube ich, dass es thematisch einfach nicht gepasst hat."

Glaubst du, dass Starfield ein blutigeres Spiel hätte sein sollen?