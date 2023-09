Starfield setzt einen frustrierenden Trend für Bethesda-Spiele fort

HQ

Man kann über Bethesda-Spiele sagen, was man will, aber zumindest sind sie konsistent. Von den Questreihen, die du siehst, den Welten, in denen du dich verlieren kannst, und den schlechten irischen Akzenten erkennst du ein Bethesda-Spiel, wenn du dich in einem befindest.

Trotz der Fallout-Spiele mit irischen Charakteren in der Vergangenheit scheint es, dass Starfield es immer noch nicht ganz geschafft hat, einen richtigen irischen Akzent in einem Bethesda-Spiel zu bekommen. In den sozialen Medien stürzen sich die Leute wieder einmal auf die Versuche des Entwicklers, einen irischen Akzent einzufangen.

Während dies für die Iren frustrierend sein wird, gibt es für den Rest von uns eine leichtere Seite in diesem schlechten Akzent. Einige fordern, dass Bethesda einfach einen irischen Synchronsprecher engagiert, wenn sie diese Art von NPCs weiterhin in ihre Spiele einbauen wollen.

Die Figur, die wir im Clip unten sehen, ist nicht wichtig, aber es wirft immer noch die Frage auf, warum sie überhaupt Iren sind, wenn es nur die Leute mit dem echten Akzent nervt.