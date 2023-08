Starfield lässt uns Schmuggelware schmuggeln, 20+ Schiffsbesatzungen rekrutieren

HQ

Der Design Director von Starfield, Will Shen, und der Designer Emil Pagliarulo haben kürzlich bestätigt, dass wir nicht nur in der Lage sein werden, eine herzhafte Crew von über 20 benannten Charakteren zu rekrutieren, sondern auch, wenn wir damit durchkommen wollen, illegale Fracht durch bevölkerte Systeme zu schmuggeln, ein spezielles Schiffs-Upgrade dafür benötigen.

In einem Discord-Q&A, das auf Reddit vollständig transkribiert wurde, sagte Pagliarulo: "Es gibt bestimmte Gegenstände, die als Schmuggelware gelten, was bedeutet, dass sie so gut wie überall illegal sind. Und ja, du kannst sie mit speziellen Schiffsmodulen verstecken, die du kaufen kannst. Also, wissen Sie, lassen Sie sich nicht mit diesen entnommenen Organen erwischen. [Fallout-Junge mit Sonnenbrillen-Emoji]

Die Wirtschaft ist festgelegt, aber die Preise für gekaufte und verkaufte Waren können sich je nach den von Ihnen gewählten Fähigkeiten ändern."

Über die Crewmitglieder, die wir rekrutieren können, sagte Shen: "Es gibt über 20 benannte Charaktere, die sich eurer Crew anschließen können. Vier von ihnen stammen aus Constellation und haben die meiste Geschichte und Interaktion mit dem Spieler, aber alle genannten Charaktere haben ihren eigenen Hintergrund und können dir folgen (und deine Sachen tragen).""Als wir mit der Starfield-Vorproduktion begannen, blickten wir auf unsere vorherigen Spiele zurück und stellten fest, wie beliebt und effektiv die Gefährten waren. Sie hatten also eine große Priorität für uns, und wir wollten sie wirklich direkt mit der Hauptquest verbinden", fügte Pagliarulo hinzu. "Es gibt einige wirklich große Momente speziell mit ihnen. Ich sollte auch erwähnen, dass unsere Begleitstimme erstaunlich ist. Wir haben die Liste noch nicht veröffentlicht, aber Sie können sicher sein, dass es viele talentierte Schauspieler gibt, die diese Charaktere zum Leben erwecken."

Wirst du in Starfield den Weg eines Schmugglers einschlagen?