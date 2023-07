Starfield bringt eine große Änderung an einem klassischen Skyrim- und Fallout-Feature mit sich

HQ

Es scheint, dass Starfield eine große Änderung an der Taschendiebstahl-Mechanik vornimmt. Für Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel werden wir NPCs in Echtzeit bestehlen.

Das bedeutet, wie in einem Reddit-Beitrag von OkPain2022 gezeigt, dass wir unserer Marke folgen werden, während wir überprüfen, was sie in ihren Taschen haben. Im Gegensatz zu Skyrim und Fallout, wo du so lange damit verbringen kannst, das Inventar von jemandem zu durchsuchen, während die Welt um dich herum stehen bleibt, müssen wir in Starfield mit unseren Taschendiebstählen schnell sein.

Es ist nicht die größte Veränderung der Welt, aber es scheint wieder ein weiteres interessantes und immersives Feature zu sein, das Bethesda zu Starfield bringt. Es gibt einige, die sich fragen, ob das Knacken von Schlössern ein ähnliches Schicksal teilen wird, da es viel spannender wäre, ein Schloss zu knacken, wenn die Zeit dabei nicht stehen bleiben würde.

Was haltet ihr von dieser Änderung? Wird es durch Taschendiebstahl in Echtzeit mehr oder weniger wahrscheinlich sein, dass du NPCs blind ausraubst?