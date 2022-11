Star Wars: The Acolyte Cast enthüllt

HQ

Viele Star Wars-Fans haben darum gebeten, dass wir andere Epochen aus George Lucas' Galaxie besuchen (Sie wissen schon, die, die weit, weit weg ist) und die etwas dysfunktionale Skywalker-Familie zurücklassen. Und genau das werden wir in der kommenden Serie Star Wars: The Acolyte tun, die von der Showrunnerin und ausführenden Produzentin Leslye Headland (Russian Doll) erstellt wurde.

Hier folgen wir Abenteuern, die während der Ära der Hohen Republik spielen, als die Galaktische Republik auf ihrem Höhepunkt war und der Jedi-Orden dafür sorgte, dass die Galaxie ein sicherer Hafen für alle war. Die offizielle Synopsis lautet:

"The Acolyte ist ein Mystery-Thriller, der die Zuschauer in eine Galaxie schattenhafter Geheimnisse und aufstrebender dunkler Mächte in den letzten Tagen der Ära der Hohen Republik entführt. Eine ehemalige Padawan trifft sich wieder mit ihrem Jedi-Meister, um eine Reihe von Verbrechen zu untersuchen, aber die Kräfte, denen sie gegenüberstehen, sind finsterer, als sie jemals erwartet haben.

Die Hohe Republik erlebte den Jedi-Orden in seiner Blütezeit, Jahrhunderte vor den Ereignissen von Star Wars: Die dunkle Bedrohung."

Jetzt wurde die Hauptbesetzung enthüllt, darunter einige interessante und auch überraschende Entscheidungen:



Amandla Stenberg



Carrie-Anne Moss



Charlie Barnett



Dafne Keen



Dekan-Charles Chapman



Jodie Turner-Smith



Lee Jung-jae



Manny Jacinto



Rebecca Henderson.



Star Wars: The Acolyte wird voraussichtlich nächstes Jahr auf Disney+ Premiere feiern.