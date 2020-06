Star Wars: Squadrons wird nächsten Montag vorgestellt

Die letzten Nachwehen der Playstation-5-Konferenz sind noch spürbar und am Wochenende stehen bereits neue Präsentationen an. Am kommenden Freitag, dem 19. Juni um 01:00 Uhr in der Nacht, wird die EA Play Live 2020 stattfinden und Fans mit ersten Informationen rund um die Themen FIFA 21, Madden NBA 21 und dem neuen Need for Speed von Entwickler Criterion erfreuen.

Dank Xbox.com wissen wir nun auch, dass ein Titel namens Star Wars: Squadrons vorgestellt wird. Das Game war kurzfristig im Shop gelistet und es wird vermutet, dass es sich hierbei um Star Wars: Project Maverick handelt, das wir im April zum ersten Mal gesehen haben. EA wird sich wohl in letzter Minute für einen neuen Namen entschieden haben, nachdem das Spiel vor drei Monaten in der Playstation-Store-Datenbank entdeckt wurde.

Der Publisher hat anschließend jedenfalls bestätigt, dass wir schon am Montag (15. Juni) um 17 Uhr etwas zu Star Wars: Squadrons sehen werden. Das geteilt Bild lässt keinen Zweifel daran, was sie auf Lager haben - Raumschiffkämpfe.