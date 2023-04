HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass Star Wars in den letzten Jahren eine gemischte Sache war. Die neuesten Filme wurden von den Fans sehr kritisiert, die Disney+-Serien bewegten sich bestenfalls zwischen exzellent und mittelmäßig, und obwohl der Film- und TV-Raum mit Inhalten von solch polarisierender Qualität übersät ist, gab es einen stabilen Teil in A Galaxy Far, Far Away. Respawn Entertainment's Star Wars Jedi Serie. Und ich sage hier "Serie", denn obwohl Star Wars Jedi: Survivor erst am 28. April erscheint, beweist meine Zeit mit diesem Titel, dass der Entwickler, der wohl am besten für Apex Legends bekannt ist, immer noch einer der besten ist, wenn es darum geht, moderne Star Wars-Geschichten zu erzählen.

Fünf Jahre nach den Ereignissen des brillanten Star Wars Jedi: Fallen Order gibt uns Survivor eine reifere und grauere Version von Cal Kestis. Dieser Charakter war in dieser Zeitspanne von fünf Jahren nicht unbedingt auf der Flucht vor dem Empire, aber er war ihm ein großer Dorn im Auge, indem er im Rahmen seiner Arbeit mit dem Rebellenkämpfer Saw Gerrera alle Arten von Widerstandsmissionen leitete. Nachdem jedoch eine Mission schrecklich schief gelaufen ist, beginnt Cal, seinen endlosen Kampf gegen die Leviathan-Größe Empire in Frage zu stellen, und sucht nach einem Weg, diejenigen zu beschützen, die ihm wichtig sind, was ihn letztendlich zu der Crew zurückzieht, die er im Originalspiel versammelt hat, die sich aber vor Jahren getrennt und ihren eigenen Weg gegangen ist.

Da es sich um eine direkte Fortsetzung dieser Geschichte handelt, wenn auch fünf Jahre später, bietet Survivor nicht die gleiche Fortschrittserfahrung wie Fallen Order. Cal beginnt dieses Spiel mit der Ausrüstung, den Fähigkeiten, dem Lichtschwert und den Force-Fähigkeiten, die er während des Originalspiels gemeistert hat, genauso wie Kratos in God of War: Ragnarök nicht dem gleichen Fortschritt folgt wie im Titel von 2018. Das bedeutet, dass Sie innerhalb weniger Augenblicke direkt in das Geschehen einsteigen und dies auf eine Weise tun, bei der Sie sich wie ein Jedi-Krieger fühlen und nicht wie ein Padawan, der mit Zähnen und Klauen ums Überleben kämpft.

Wenn Sie Fallen Order gespielt haben, werden viele der Mechaniken aus diesem Spiel, die es so frisch und unterhaltsam gemacht haben, in Survivor übersetzt. Die Jump'n'Run-Abschnitte sind immer noch langwierig und erfordern ein wenig Überlegung, wie man sie angeht, aber gleichzeitig sind sie flüssig und geschmeidig und zeigen wirklich die Ausdauer und körperliche Stärke, die Jedi- und Force-Benutzer aufbringen können. Wenn Sie die Plattformabschnitte in Spielen wie Uncharted mögen, ist Survivor sehr ähnlich, außer dass Cal keine Müdigkeit zeigt, wenn er an Ranken hängt oder vertikale Flächen hochklappt. Es ist sehr aufregend. Dies ist der gleiche Fall bei den Umgebungsrätseln, die ein wenig Nachdenken erfordern, aber nie überwältigend herausfordernd sind.

Der Kampf wurde auch verbessert und mit neuen Lichtschwert-Haltungen und Force-Fähigkeiten erweitert, die es Ihnen ermöglichen, sich den Kämpfern anders zu nähern. Egal, ob es darum geht, die Umgebung zu Ihrem Vorteil zu nutzen, indem Sie Sturmtruppen in ihr Verderben stürzen, oder Projektile mitten im Flug zu fangen, um massiven Rückschaden zu verursachen. Hinzu kommt das Umschalten zwischen der Blaster-Haltung, die es Ihnen ermöglicht, einen Blaster in der einen Hand für Fernkampfschaden zu verwenden, während Sie mit der anderen mit einem Lichtschwert parieren und zuschlagen, oder stattdessen meinen persönlichen Favoriten, die Crossguard-Haltung, die langsamere und härtere Angriffe bietet, während Sie eine Lichtschwertklinge verwenden, die Kylo Ren kürzlich berühmt gemacht hat. Es gibt fünf Lichtschwert-Haltungen und unzählige Möglichkeiten, sie zu verbessern, deine Force-Moves und Cals Gesundheit und Überlebensfähigkeit dank der Tonnen von Fähigkeitsbäumen, die du erkunden und verbessern kannst, wie es zu deiner Spielweise passt.

Aber unterhaltsamere Plattformabschnitte und ein verbessertes Kampfangebot sind nicht der einzige Ort, an dem Respawn seine Bemühungen verstärkt hat. Es gibt eine riesige Sammlung neuer Gegnertypen, nicht nur von der Imperial-Fraktion, sondern im Falle von Bestien in der Galaxie und einem völlig neuen Fraktionstyp The Bedlam Raiders. Diese Fraktion bringt neue und herausfordernde humanoide Feinde mit, mit denen man sie besiegen kann, sowie eine Reihe von Droid-Varianten aus der Clone Wars-Ära, von denen jede erfordert, dass du dich ihnen anders näherst, sonst wird dich die herausfordernde Kampfsuite zerkauen und ausspucken. Zwischen Super Battle Droids, die unermüdlich mit Fernschuss angreifen, bis hin zu Bedlam-Kriegern, die unerbittlich mit geladenen Klingen zuschlagen, muss Cal schneller und intelligenter sein, um zu überleben und die Bedrohungen in dieser Fortsetzung zu besiegen.

Und das erstreckt sich sogar auf die offene Welt und die Art von Aktivitäten, die Sie an den vielen Orten entdecken können, aus denen diese Geschichte besteht. Egal, ob du einfach nur nach Coruscant zurückkehrst, um Sammlerstücke zu sammeln, es mit Kopfgeldjägern aufnimmst, die im ganzen System verstreut sind, oder stattdessen in die entfernten Weiten von Kobohs Höhlen reist, um gegen einen Rancor zu kämpfen, Survivor bietet eine große Auswahl an Möglichkeiten, das Erlebnis über den ausgetretenen Hauptpfad der Erzählgeschichte hinaus fortzusetzen und zu verbessern, so sehr, dass du leicht 30+ Stunden Inhalt herausholen kannst, bevor der Abspann läuft und neue Geheimnisse verfügbar gemacht werden.

Davon abgesehen kommt die Mehrheit der Leute nach Star Wars Jedi: Survivor, um die Haupterzählung zu sehen und zu sehen, wie diese Geschichte Cals Geschichte erweitert. Ich werde mich zwar von direkten Spoilern fernhalten, aber ich werde sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass diese Geschichte eine außergewöhnliche Erzählung liefert, wie es Fallen Order getan hat. Sicher, es gibt immer noch unglaublich coole Star Wars-Momente, die fast jedes andere Star Wars-Produkt des letzten Jahrzehnts in den Schatten stellen, und tatsächlich ist die Geschichte als Ganzes besser als die meisten Star Wars-Produktionen, die wir seit Jahren hatten. Ich glaube einfach nicht, dass es Fallen Order im rein erzählerischen Sinne ganz gerecht wird, da die Handlung klare Höhen und Tiefen und oft Schuhlöffel in Charakteren hat, die uns interessieren sollten, aber aufgrund der schwächeren Charakterentwicklung nicht diese Verbindung herstellen. Wenn Sie Star Wars mögen, auch nur im flüchtigen Sinne, gibt es hier jede Menge auszupacken und zu bestaunen, einschließlich der Überlieferungs-Leckerbissen, die auf der Reise aufgegriffen werden können, aber erwarten Sie keine Erzählung, die emotional so packend ist wie die von Fallen Order.

Zum Glück gibt es hier jedoch mehr zu tun als das, was wir in Fallen Order bekommen haben. Da es sich nur um einen Current-Gen-Titel handelt, sind die Schauplätze größer, tiefer und detaillierter, und es gibt immer etwas Neues zu entdecken, da das Metroidvania-ähnliche Fortschrittssystem des Spiels bietet, bei dem Sie Ihre Schritte zurückverfolgen müssen, um zuvor unzugängliche Zonen zu erkunden. Einige der zusätzlichen Aktivitäten sind nicht ganz so aufregend wie andere, zum Beispiel ist der Kampf gegen Kopfgeldjäger weitaus aufregender als das Sammeln von Samen und das Züchten von Pflanzen, aber es besteht zumindest die Möglichkeit, beides zu tun. Außerdem ist die Anpassungssuite die gleiche wie die von Fallen Order, was bedeutet, dass alle kosmetischen Elemente (sei es Cals Kleidung, Frisuren, Lichtschwertteile und -farben, BD-1-Teile usw.) auf der Welt zu finden sind und überhaupt nicht mit echtem Geld gekauft werden können - und dies ist ein Bereich, den Survivor, wie Fallen Order , verdient eine Menge Anerkennung, da es sich um ein komplettes Spiel ohne jegliche Form der Monetarisierung handelt, die über den ursprünglichen Kauf hinausgeht.

Während ich über die kleinen Mängel in der Haupterzählung gesprochen habe, denke ich im Allgemeinen, dass Survivor ein besserer Titel ist als Fallen Order, aber dieses Spiel hat einige sehr klare Leistungsprobleme, die es im Moment zurückhalten. Während des Spiels auf Performance Mode auf PS5 kämpft das Spiel darum, die versprochene 60-fps-Marke zu erreichen, und hat immer noch Probleme mit Texturen, fehlerhaften Animationen, hässlichen Texturen, anderen seltsamen Fehlern, Abstürzen und mehr. Es gibt eine so lange Liste von Problemen, die sofort erkennbar sind, dass es wahrscheinlich Respawn dauern wird, um sie alle auszubügeln, und dies ist der einzige Bereich, der das Spiel im Großen und Ganzen wirklich im Stich lässt. Wenn ein Patch am Veröffentlichungstag diese Probleme behebt, großartig! Aber aus meiner Erfahrung vor dem Start halten sie den Titel wirklich zurück.

Für Star Wars-Fans und Leute, die Action-Adventure-Spiele mögen, ist Star Wars Jedi: Survivor eine großartige Fortsetzung dieser Serie. Es ist überfüllt mit Referenzen und anderen kleinen Beats, die jeweils ein wunderbares und gründliches Bild von A Galaxy Far, Far Away zeichnen, und das Gameplay ist einfach eine Verbesserung der Fallen Order's herausragenden Formel. Es hat seine Knicke und ist nicht perfekt, sowohl in Bezug auf die Leistung als auch auf die Haupterzählung, aber wenn man bedenkt, dass das Jahr 2023 bisher weitgehend von großartigen AAA-Remakes geprägt wurde, ist Survivor einer der besten wirklich neuen Titel, die wir in diesem Jahr gesehen haben.